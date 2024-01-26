鉅亨網編譯段智恆 2024-01-26 00:11

根據多家媒體周四 (25 日) 報導，微軟本周將裁掉動視暴雪和 Xbox 部門的 1,900 名員工，約占該公司遊戲部門員工數 2.2 萬人的 8%，去年大規模的科技裁員可能會延續到今年。

根據外媒援引微軟遊戲部門負責人史賓賽 (Phil Spencer) 的一份內部備忘錄報導，此次裁員約占整格遊戲部門的 8%，主要是針對動視暴雪。史賓賽寫道：「我們一起確定優先事項，確定重疊的領域，並確保我們都能找到最佳的成長機會。」

作為裁員的一部分，暴雪娛樂也做出重大改變，取消代號為「Odyssey」的生存遊戲，並與暴雪娛樂的現任總裁伊巴拉 (Mike Ybarra)、首席設計長且為公司聯合創始人的 Allen Adham 分手。

根據追蹤網站 layoff .fyi 的數據顯示，今年 1 月 76 家科技公司共解僱逾 2.1 萬名員工。另據 Challenger, Gray and Christmas 本月初的一份報告，科技產業在去年裁員約 16.8 萬人，是所有產業中裁員人數最多的，當中包含微軟裁員 1 萬多人。