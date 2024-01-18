為AI讓路 Google執行長：2024年需要進一步裁員

Google(GOOGL-US) 執行長 Sundar Pichai 警告員工，隨著公司繼續將投資轉向人工智慧等領域，今年將有更多裁員。

Pichai 在發給員工的一份題為「2024 年優先事項和未來一年」的備忘錄中表示，「我們有雄心勃勃的目標，並將在今年的重大優先事項上進行投資。」

Pichai 表示，公司領導層正準備在本周分享今年的人工智慧目標，並將發布 2024 年 OKR(目標和關鍵結果)。Pichai 稱，「現實情況是，為了創造這項投資的能力，我們必須做出艱難的選擇。」

對某些團隊來說，這意味著裁員。

實際上不只 Google 在裁員。根據裁員追蹤網站 Layoffs.fyi 的數據，截至 2024 年，科技公司已裁員超過 7500 名員工。到目前為止，2024 年科技公司裁員總數比 2023 年要少得多，當時科技公司在 1 月裁掉了數萬名員工。

最新消息表明，繼 2023 年 1 月開始的多輪裁員之後，Google 將繼續削減成本，當時該公司宣布將裁員 1.2 萬人，約占全職員工的 6%，Google 也削減了一些福利以及筆記型電腦和設備。

就在幾天前，Google 剛解雇了核心工程部門、Google Assistant、硬體和 AR 部門的數千名員工。

Pichai 在周三的備忘錄中表示，「坦白說，一些團隊將繼續做出資源分配決策。」 他表示，裁員規模不會達到去年的規模，「不會影響每個團隊」。

美股科技股在 2022 年暴跌後，於去年強勢反彈，Google 母公司 Alphabet 的股價也漲了 55%，部分原因是市場對人工智慧的興奮所提振。

上個月，Google 推出了規模最大、能力最強的人工智慧模式 Gemini。 在一些測試中，該模型的效能逐漸超越了 ChatGPT 的創建者 OpenAI 的 GPT-4 模型。