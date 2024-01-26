鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-26 10:11

2024 年開春以來，台股漲多先拉回，隨後在美股創新高下，帶動大盤走強站上萬八。首檔以中小型股為主的台股 ETF 富邦臺灣中小 (00733-TW)，通常在 1、4、7、10 月進行換股，等於每一季都有汰弱擇強的機會，本月份已換股完成，重新選出強勢股，法人指出，在多頭格局中，中小型股往往跑得比「大牛股」更快，加上選後蜜月行情，投資人有機會獲取超額報酬。

法人分析，過往總統大選後，股市通常存在一段蜜月行情，此外，IMF 預期台灣今年 GDP 成長將達 3%，超越全球的 2.9% 與美國的 1.5%，加上半導體景氣回春，台股後市不看淡，看好選後行情的投資人，可以選擇波動大的中小型類股。

根據投信投顧公會 2019 至 2023 年各年度 12 月份委託台大教授評比的基金績效表顯示，00733 成立 5 年多以來，無論台股多空，每年度當年報酬率皆打敗台灣加權指數及同類型 ETF 績效平均。該 ETF 經理人蘇筱婷指出，00733 是國內首見採用「動能因子」選股邏輯的台股 ETF，以「α+β」的策略兼顧選股與績效。

00733 追蹤的臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數，選股邏輯首先剔除市值前 50 大企業，鎖定具爆發力及上漲潛力的中小型股，並篩選上市滿一年、近一季稅後淨利為正、β（Beta）值為正的標的，最後再挑選最近 20 日價格動能 (相對大盤) 最強的 50 檔股票，也就是說，它的選股邏輯中加入「α 值」，所謂「α 值」就是衡量一檔股票跑贏或跑輸大盤的程度。當 α 值越高，表示股票的表現比大盤更好。00733 挑選 α 值前 50 高的公司，就表示可以一次掌握當下報酬表現最好的 50 檔股票。

然而，由於中小型股普遍波動性較大，儘管台股多頭時可能漲得較快，相對地，台股空頭時也可能跌得更兇，往往讓投資人較為卻步。