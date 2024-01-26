00733換股完成 法人：中小型股比大牛股跑得更快
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-26 10:11
2024 年開春以來，台股漲多先拉回，隨後在美股創新高下，帶動大盤走強站上萬八。首檔以中小型股為主的台股 ETF 富邦臺灣中小 (00733-TW)，通常在 1、4、7、10 月進行換股，等於每一季都有汰弱擇強的機會，本月份已換股完成，重新選出強勢股，法人指出，在多頭格局中，中小型股往往跑得比「大牛股」更快，加上選後蜜月行情，投資人有機會獲取超額報酬。
法人分析，過往總統大選後，股市通常存在一段蜜月行情，此外，IMF 預期台灣今年 GDP 成長將達 3%，超越全球的 2.9% 與美國的 1.5%，加上半導體景氣回春，台股後市不看淡，看好選後行情的投資人，可以選擇波動大的中小型類股。
根據投信投顧公會 2019 至 2023 年各年度 12 月份委託台大教授評比的基金績效表顯示，00733 成立 5 年多以來，無論台股多空，每年度當年報酬率皆打敗台灣加權指數及同類型 ETF 績效平均。該 ETF 經理人蘇筱婷指出，00733 是國內首見採用「動能因子」選股邏輯的台股 ETF，以「α+β」的策略兼顧選股與績效。
00733 追蹤的臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數，選股邏輯首先剔除市值前 50 大企業，鎖定具爆發力及上漲潛力的中小型股，並篩選上市滿一年、近一季稅後淨利為正、β（Beta）值為正的標的，最後再挑選最近 20 日價格動能 (相對大盤) 最強的 50 檔股票，也就是說，它的選股邏輯中加入「α 值」，所謂「α 值」就是衡量一檔股票跑贏或跑輸大盤的程度。當 α 值越高，表示股票的表現比大盤更好。00733 挑選 α 值前 50 高的公司，就表示可以一次掌握當下報酬表現最好的 50 檔股票。
然而，由於中小型股普遍波動性較大，儘管台股多頭時可能漲得較快，相對地，台股空頭時也可能跌得更兇，往往讓投資人較為卻步。
蘇筱婷建議，選擇投資 50 檔中小型股的 00733，風險相較投資個股更為分散，若採取定期定額加上逢低加碼，加上持之以恆，長期下來通常都有不錯的成果。對於想賺取價差的小資族來說，台股的零股交易制度也是參與 00733 的好工具。
00733 此次成分股共 44 檔異動，納入華榮 (1608-TW)、宏泰 (1612-TW)、五鼎 (1733-TW)、冠軍 (1806-TW)、春源 (2010-TW)、仁寶 (2324-TW)、佳世達 (2352-TW)、宏碁 (2353-TW)、英業達 (2356-TW)、藍天 (2362-TW)、昆盈 (2365-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、億光 (2393-TW)、建準 (2421-TW)、承啟 (2425-TW)、興勤 (2428-TW)、國建 (2501-TW)、榮運 (2607-TW)、奇鋐 (3017-TW)、勝德 (3296-TW)、泰碩 (3338-TW)、麗清 (3346-TW)、華擎 (3515-TW)、嘉澤 (3533-TW)、谷崧 (3607-TW)、健策 (3653-TW)、海華 (3694-TW)、神達 (3706-TW)、南寶 (4766-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、建國 (5515-TW)、華興 (6164-TW)、詮欣 (6205-TW)、力成 (6239-TW)、啟碁 (6285-TW)、矽力＊-KY(6415-TW)、伊雲谷 (6689-TW)、芯鼎 (6695-TW)、威鋒電子 (6756-TW)、視陽 (6782-TW)、來頡 (6799-TW)、台虹 (8039-TW)、瀚荃 (8103-TW)。
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