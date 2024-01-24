台股「積」情助攻ETF除息行情 這5檔僅花3-4天填息

台股「積」情再起，大盤站回月季線之上，也激勵上周進行除息的台股 ETF 行情表現，目前已有 5 檔成功完成填息，其中，月配息型的復華台灣科技優息 (00929-TW)、追蹤大盤為主的元大台灣 50(0050-TW)、中信臺灣智慧 50(00912-TW) 3 檔僅花了 3 天就順利填息。

根據 CMoney 統計，上周有 13 檔台股 ETF 進行除息交易，除了 00929、0050、00912 外，半年配的元大 MSCI 台灣 (006203-TW) 及季配的永豐台灣 ESG(00888-TW) 表現也很突出，這次僅 4 天就完成填息。

近一步分析這些填息的 5 檔 ETF，00929 本月配息金額從 0.11 元增加至 0.13 元，因填息缺口相對較小，加上成分股聚焦半導體、電子零組件及電腦周邊設備等熱門 AI 供應鏈題材，3 天完成填息，累計從去年 7 月配息以來，除 12 月尚未填息外，其餘當月填息天數都只花 1 天。

0050、006203、00912、00888 權重第一大皆為台積電，其中占 0050、006203 占比超過 4 成、00912、00888 逾 2 成，隨台積電股價跳升大漲，成為此次完成填息的主要功臣。

其餘 9 檔 ETF 雖處於貼息狀態，不過，隨著盤勢翻多、電子股同步走揚，包括聚焦半導體、5G 等 ETF 都離填息僅一步之遙。

投信法人表示，台積電為台股權值第一大，因法說會報佳音推升股價重返 600 元大關，讓以追蹤大盤為主的台股 ETF 雨露均霑，加上又是熱門 AI 概念股的領頭羊指標，也將挹注以趨勢電子產業為主的台股 ETF 表現空間。

復華台灣科技優息 ETF 經理人許忠成表示，AI 趨勢帶動科技業景氣擴張循環，台廠在供應鏈扮演重要角色，加以半導體及其他產業庫存調整結束，隨庫存陸續回補、手機及 PC 等消費性電子需求回溫、景氣逐步回升，預計將帶動相關受惠概念題材及台股大盤表現空間，建議可透過一籃子電子股佈局的台股 ETF 掌握後市投資契機。