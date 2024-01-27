鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-27 11:59

中國央行宣布將於 2 月 5 日降準 2 碼，向市場提供約人民幣 1 兆元長期流動性，帶動上海、深圳及港股走強，台股連結陸港股相關的 ETF 也上演驚奇走勢，以本周所有 ETF 累計漲幅排名來看，前十名當中有多達九檔是陸港股相關，尤其 2 倍槓桿型最受歡迎，投資人寄望中國政策作多，為股市帶來一波反彈行情，買盤積極進場卡位。

觀察漲幅最多的前四檔，皆為 2 倍槓桿型 ETF，第一名為富邦恒生國企正 2 (00665L-TW)，單周漲幅達 10.3%，由於 00665L 位階較低，吸引投資人搶進，使得日均成交量衝上 9.5 萬張。富邦投信官網緊急公告，自 25 日起，00665L 暫停初級市場申購，投資人宜留意合理的折溢價。

第二名為復華香港正 2 (00650L-TW)，本周累計上漲 9%，日均成交量約 3 萬張，第三、四名，分別為中信中國 50 正 2(00753L-TW)、期街口布蘭特正 2(00715L-TW)，本周累計漲幅約 7-8%，日均成交量分別為 4.5 萬張、3.7 萬張。

漲幅第五、第六大的 ETF 為原型的 富邦恒生國企 (00700-TW)、中信中國 50(00752-TW)，單周漲幅約 4-5%。第七、八名為富邦上証正 2(00633L-TW)、國泰中國 A50 正 2(00655L-TW)，具有高息概念的中信中國高股息 (00882-TW) 及台新 MSCI 中國 (00703-TW) 本周也都上漲超過 4%。

中國 2023 年經濟成長 5.2%，雖優於官方目標值 5%，但市場持續擔憂 2024 年缺乏成長動能，加上去年 12 月的中國通膨數據未見明顯改善，以及房市降溫、債務違約等事件影響，使得整體投資意願較為低迷，但隨著中國接連祭出救市政策，如官方籌組資金、央行降準等，可望有助重振市場信心。

展望後市，中信中國高股息經理人葉松炫表示，中國政府自去年下半年開始推出財政、貨幣、房地產、內需政策，釋放更積極的增長訊號，追求政策力道更加精準、穩中求進，加上近期接連繼出多項救市措施，有利刺激金融市場發展，提振投資情緒、活絡股市，因此，在眾多紅利政策支撐下，有利於後市表現，有機會擺脫近二年陸股相對全球股市的疲軟走勢。