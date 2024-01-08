00933B新額度開放申購 受益人續創高登債券ETF人氣王

去年債券市場熱絡，多檔債券 ETF 不斷追募，其中，2023 年 10 月 19 日掛牌的國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW)，首波額度 200 億元，在短短 2 個月內搶購一空，緊急於 12 月中申請第一次追募，195 億元額度於今 (8) 日開放初級市場申購，可望再掀起另一波搶購熱潮。

觀察 00933B 從掛牌以來，截至今年 1 月 2 日，規模已迅速增加到新台幣 214 億元，成長幅度達 114%；截至 2023 年 12 月 29 日，受益人數來到 60470 人，持續創新高，自掛牌以來成長 81%，也是近一個月 (12/1-12/29) 受益人數成長幅度最多的原型債券 ETF，月增近 1.7 萬人，增幅達 39%，可說是債券市場的人氣王。

專家分析，00933B 之所以受到投資人青睞，主因有三。一、債券進場最後機會：根據美國聯準會 12 月點陣圖顯示，全員同意 2024 年不升息，且預計降息幅度由 2 碼擴大為 3 碼。此外，從芝商所 FedWatch 資料顯示，投資人對於 2024 年降息預期維持樂觀想法，市場預期聯準會降息時間點提前至 3 月，機率達 72.4%，全年合計降息上看 6 碼，若以此態勢來看，美債價格可望延續目前回升走勢，許多投資人已紛紛提早布局，等待資本利得機會

二、金融債在降息時資本利得空間更具優勢：觀察上一輪升息循環 (2016-2018 年) 數據，若於最後一次升息 (2018/12/19) 後進場投資各類債券，相較全球非投資等級債、投資等級公司債與美國 20 年期公債，10 年投資級金融債表現最佳，持有 2 年報酬率逾 41%，投資人有機會先賺債息，再賺資本利得。

三、提早布局今年 2 月除息行情：由於 00933B 將於 1 月底進行成立後的首次配息評價，推算大約已累積 3.5 個月的債息，有機會一次發放，國泰投信官網指出，00933B 除息時間落在 2 月 27 日，而 10 月 19 日成立至 12 月 29 日，指數殖利率最高達 6.79%，期間平均指數殖利率也有 5.95%，相較過去 10 年平均值，目前殖利率仍處於歷史高點，投資甜蜜點浮現。