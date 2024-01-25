台股奔萬八！0056僅花7個交易日填息 連續填息紀錄邁入14年

繼國民 ETF 元大台灣 50(0050-TW) 僅花 3 個交易日順利填息後，元大高股息 (0056-TW)1 月 17 日除息 0.7 元，今 (25) 日在大盤強勢攻上萬八助攻下，花了 7 個交易日也完成填息，連續填息紀錄邁入第 14 年，持續將高股息成果穩定分享給投資人，截至上周，總投資人數已突破百萬大關。

據 0056 每日申購買回清單，1 月 3 日至 1 月 17 日累積淨申購 144 億元，其中 16 日、17 日分別獲 39.4 億、41.9 億淨申購，改寫史上單日第四、第三大單日淨申購金額紀錄；根據集保統計，截至 19 日當周，投資人數週增 30194 人，創歷年第五高，總數達到 102 萬 9533 人。

0056 於 2023 年創下含息總報酬 58%，為 2009 年以來表現最佳年度，2023 年改為季配後，全年平均 13 個交易日完成填息，年底成分股調整時實現資本利得充沛，挹注帳上可分配金額，至 24 日帳上包含股息收入的可分配收益為 4.73 元，已實現及未實現資本利得為 6.59 元，除合計金額為高股息 ETF 前段班，未來淨值若跟隨台股行情成長，收益分配金額亦具備維持穩定增長能力。

元大投信指出，2024 年科技產業以 AI、半導體為驅動成長關鍵，晶圓代工龍頭公布第一季毛利率財測大幅優於市場預期，半導體產業景氣持續復甦，0056 成分股自臺灣 50 指數與臺灣中型 100 指數中挑選，是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息 ETF，現階段持有 AI、半導體產業個股比重約 49%，成分股具高度獲利成長潛力，有助 0056 於股息收益之外，未來持續累積並實現資本利得之機會。

據投信投顧公會統計，至 2023 年底台股季配 ETF 投資人數達 358 萬，總檔數 19 檔不含 0056 的平均成立年數為 2.2 年，而 0056 已成立超過 16 年，歷經多次市場多空考驗，持續繳出亮眼成績單，除 2008 年、2010 年的配息是累積至次年度發放，2011 年至 2023 年連續 13 年配息且填息，2024 年第一季亦完成填息，提供長期投資人具持續性的收益回報。

元大投信提醒，ETF 配息率不代表報酬率，ETF 所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自 ETF 淨值扣除，應一併留意淨值之變動，不宜以單次配息率高低推估該 ETF 未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估 ETF 配息。