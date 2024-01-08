〈焦點股〉美債面臨拋售壓力 台股長天期債券ETF挫逾1%

美國多項經濟數據優於預期，美國財長葉倫直言，經濟已看到實現軟著陸，帶動美股 5 日全面收漲，美債掀起拋售潮，其中，10 年期美債殖利率站穩 4% 之上，台股相關長天期美債 ETF 應聲走弱，今 (8) 日一開盤即湧現賣壓，截至午盤前，多檔下挫超過 1%。

元大美債 20 年 (00679B-TW) 盤中下挫逾 1%，面臨 30 元關卡保衛戰，為近 1 個月來的低點；國泰 20 年美債 (00687B-TW)、富邦美債 20 年 (00696B-TW)、群益 25 年美債 (00764B-TW)、凱基美債 25+ (00779B-TW)、統一美債 20 年 (00931B-TW) 等多檔也下跌超過 1%，為台股 ETF 中較為弱勢族群。

美國勞工部數據顯示，去年 12 月非農就業新增 21.6 萬人，遠超市場預期的 17 萬人，前值大幅下修至 17.3 萬人。失業率降報 3.7%，低於市場預期的 3.8%，與前值持平，如此火熱的經濟數據，打擊了交易員對聯準會 (Fed) 最快在 3 月開始降息的預期。

期貨市場調整預期，對於聯準會 3 月降息機率降到 65% 左右，在此背景下，美債掀起一波拋售潮，10 年期美債殖利率繼週四攀升後上漲約 5 個基點至 4.04%，本週累升 16.67 個基點。

展望未來，市場將焦點轉向最新通膨數據，美國消費者物價指數 (CPI) 報告定於下週四發布。

瀚亞投信表示，點陣圖暗示本輪升息循環已結束；過去五次停止升息經驗顯示，美國投資等級債平均表現均高於美國公債與非投資等級債，當前正是布局投資等級債的好時機，建議投資人可加碼介入，掌握後市行情。

瀚亞投資 - 優質公司債基金研究團隊表示，之前受到聯準會態度偏鷹與政經情勢不確性影響，債券殖利率攀升，導致投資等級債的百元報價重挫，一度下跌至 90 美元以下；儘管當前殖利率回落，報價有所回升，但仍處於低於 95 美元的罕見水準，是相對值得布局的價位。

瀚亞投資 - 優質公司債基金研究團隊進一步指出，價券價格均具「均值回歸」特性，只要債券沒有違約，不論價格如何波動，最後都會回到 100 元；而投資等級債違約率低，1998 年以來平均違約率 0.09%，最高不超過 0.4%，因此只要有折價買進機會，獲利都值得期待，建議投資人可開始布局。