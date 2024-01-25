執行長伊索姆 (Robert Isom) 表示：「我們對財報結果非常滿意，我們以強勁的業績結束了這一年。」「美國航空專注於可靠性、獲利能力並真正加強資產負債表。我們已經完成了所有這些；我認為我們將度過一個非常繁忙的第 1 季和第 3 季，現在是旅行的時機。這將是忙碌的一年。」