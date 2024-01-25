〈財報〉美國航空上季微幅獲利 超出預期
鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-25 21:44
美國航空 (AAL-US) 周四 (25 日) 公布 2023 年第 4 季獲利 1900 萬美元，超出華爾街對營收和獲利的預期。
該公司股價在周四盤前交易上漲約 5%。
美國航空 2023 年最後一季的表現與 LSEG 的華爾街預估比較如下：
調整後每股獲利 29 美分，高於預期的 10 美分。
營收 130.6 億美元，略高於預期的 130.2 億美元。
2023 年第 4 季美國航空淨利為 1900 萬美元，較前一年的 8.03 億美元大減近 98%。每股獲利從 2022 年第 4 季的 1.14 美元降至 3 美分。
經調整一次性項目後，包括與航空公司機師達成的新勞工協議的影響，美國航空每股獲利 29 美分。
在第 3 季財報中，該航空公司預計第 4 季將實現收支平衡。
執行長伊索姆 (Robert Isom) 表示：「我們對財報結果非常滿意，我們以強勁的業績結束了這一年。」「美國航空專注於可靠性、獲利能力並真正加強資產負債表。我們已經完成了所有這些；我認為我們將度過一個非常繁忙的第 1 季和第 3 季，現在是旅行的時機。這將是忙碌的一年。」
展望未來，美國航空表示，預計 2024 年第 1 季調整後每股淨虧損將在 15 至 35 美分之間。隨著運力增加 6.5% 至 8.5%，預計該期間不包括燃料的成本將上漲 2% 至 4%。
美國航空預計 2024 年全年調整後每股獲利為 2.25 至 3.25 美元，運力較 2023 年成長中個位數。
伊索姆在致美國航空團隊的信中表示，業務實力雄厚，這意味著所有美國和加拿大員工都將在 3 月收到獲利分紅。
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