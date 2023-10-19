〈財報〉美國航空第3季虧損 調降2023年全年獲利財測

美國航空 (AAL-US) 周四 (19 日) 公布第 3 季財報虧損，並下修今年的獲利財測，部分原因是燃油價格上漲。

該航空公司表示，今年調整後的每股獲利預計為 2.25 至 2.5 美元，低於 7 月預計的 3 至 3.75 美元，但基本上符合分析師預期。美國航空預計全年調整後營業獲利率為 7%，低於先前預測的 10%。

美國航空預計第 4 季將實現收支平衡。

美國航空第 3 季的表現與華爾街預期的比較如下：

●調整後每股獲利 38 美分，高於預期的 25 美分

●總營收 134.8 億美元，低於預期的 135.2 億美元

雖然自疫情結束以來，航空公司旅遊有所復甦，尤其是國際航線，但票價較去年普遍下降。

美國航空表示，預計第 4 季單位營收將年減 5.5% 至 7.5%，不包括燃油的單位成本年增 5% 至 7%，運力較 2002 年增加 4.5% 至 6.5%。

該公司第 3 季虧損 5.45 億美元，合每股 83 美分，低於去年同期的獲利 4.83 億美元和每股 69 美分。這是該航空公司自 2022 年第 1 季以來首次出現虧損。運力較去年同期成長 7%。

執行長伊索姆 (Robert Isom) 在報告中告訴員工，「雖然一路上遇到坎坷，例如燃料成本大幅上漲導致本季獲利下降，但我們的團隊繼續擅長控制我們可以控制的事情，這將使我們取得成功與環境無關。」

在調整與機師新勞動協議相關的更高成本後，該公司獲利 2.63 億美元，合每股 38 美分。營收較去年同期成長 0.1%。