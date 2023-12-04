阿拉斯加航空以19億美元現金加債務收購夏威夷控股

阿拉斯加航空集團 (Alaska Air Group Inc.)(ALK-US) 同意以 19 億美元現金和債務收購競爭對手夏威夷控股公司 (Hawaiian Holdings Inc.)(HA-US)。

這項收購案也直接挑戰拜登政府對企業合併方面的敵對立場；這種立場已經至少破壞了一次航空公司之間的合作關係。

根據周日 (3 日) 發表的聲明，阿拉斯加航空將以每股 18 美元的現金收購夏威夷航空，其中包括後者約 9 億美元的債務。這項報價比夏威夷控股公司周五 (1 日) 4.86 美元的收盤價大幅溢價，導致其股價在周一 (4 日) 盤前飆升 174%。

這筆收購協議可能為夏威夷航空提供寶貴的生命線，該公司股價今年已下跌超過 52%。該公司因疫情後亞洲和夏威夷之間的旅遊業緩慢恢復，並受到西南航空 (LUV-US) 夏威夷至美國大陸航線成長的衝擊。合併後阿拉斯加航空集團將成為母公司，阿拉斯加航空和夏威夷航空公司繼續以各自的品牌運作。

美國司法部去年對企業合併提出創紀錄的質疑，並對另一項航空公司交易提出調查中的反壟斷質疑，但阿拉斯加仍推動這項收購。司法部針對捷藍航空 (JetBlue Airways Corp.)(JBLU-US) 以 38 億美元現金收購精神航空 (Spirit Airlines Inc.)(ULCC-US) 的聯邦反壟斷訴訟即將結束。

阿拉斯加財務長塔克特表示：「事實將會證明，這是有利於競爭和有利於消費者的。」他說，阿拉斯加航空和夏威夷航空有 12 條航線重疊，占總座位數的 3%，「它們的業務是彼此互補的。」

阿拉斯加航空發表聲明表示，與夏威夷航空的合併將在收購結束後兩年內增加收入，並將每年節省 2.35 億美元的營運成本。

此次收購已獲得兩家航空公司董事會批准，仍需獲得夏威夷控股公司股東和監管機構的批准。預計將在 12 至 18 個月內結束交易。