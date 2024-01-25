鉅亨網新聞中心 2024-01-25 18:27

2024 年開始不過 24 天，輝達 (NVDA-US) 和微軟 (MSFT-US) 等大型科技股股價大力推升股指。標普 500 指數不但 5 連漲，周三 (24 日) 更突破 4867 點，在短短 24 天實現了《彭博》分析師預測的需要近 11 個月才能達到的指數水平。

考慮到全球地緣政治緊張局勢的加劇、聯準會儲激進升息後的經濟衰退風險，華爾街分析師去年 12 月保守預測 2024 年標普 500 指數上漲幅度爲 1.3%，爲歷來最看衰的年度前瞻數據。

但牛市趨勢讓很多專業投資人措手不及。擁有 40 年經驗的資深股票分析師亞德尼 (Ed Yardeni) 等人對此感到擔憂，認爲這種漲幅更多是由於市場情緒推動而非企業基本面顯著改善，市場存在過熱的風險；尤其在去年已經大漲 24% 的顯著漲幅情況下，這種估值可能無法繼續擴大。

亞德尼說：「擔心目前的市場熱情可能導致非理性投資行爲，進一步推高股市估值，類似於 1990 年代後半期的聯網路泡沫，由科技股吹出一個投機性泡沫。這種泡沫可能會在市場過熱時破裂，最終導致市場崩盤。」

不過值得一提的是，他並未看空美股，只是對過快的漲幅不安。他之前預測今年年底標普 500 指數將達到 5400 點。

儘管泡沫的警告聲不斷，依然有分析師十分樂觀。美國銀行包括包勒 (Benjamin Bowler) 在內的分析師認爲，與 1990 年代末的泡沫時代相比，科技「七巨頭」的估值仍然相對溫和。如果要達到 1990 年代當時七大科技股的本益比一半，那麼今天所謂的「七巨頭」就必須分別再上漲 55%。