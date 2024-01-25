美股開年至今漲幅過大 網路泡沫之說再起
鉅亨網新聞中心 2024-01-25 18:27
受惠於聯準會的降息預期，加上 AI 需求火爆，投資人大幅看好大型科技股未來的業績成長，推動那斯達克指數和標普 500 指數再創新高。
2024 年開始不過 24 天，輝達 (NVDA-US) 和微軟 (MSFT-US) 等大型科技股股價大力推升股指。標普 500 指數不但 5 連漲，周三 (24 日) 更突破 4867 點，在短短 24 天實現了《彭博》分析師預測的需要近 11 個月才能達到的指數水平。
考慮到全球地緣政治緊張局勢的加劇、聯準會儲激進升息後的經濟衰退風險，華爾街分析師去年 12 月保守預測 2024 年標普 500 指數上漲幅度爲 1.3%，爲歷來最看衰的年度前瞻數據。
但牛市趨勢讓很多專業投資人措手不及。擁有 40 年經驗的資深股票分析師亞德尼 (Ed Yardeni) 等人對此感到擔憂，認爲這種漲幅更多是由於市場情緒推動而非企業基本面顯著改善，市場存在過熱的風險；尤其在去年已經大漲 24% 的顯著漲幅情況下，這種估值可能無法繼續擴大。
亞德尼說：「擔心目前的市場熱情可能導致非理性投資行爲，進一步推高股市估值，類似於 1990 年代後半期的聯網路泡沫，由科技股吹出一個投機性泡沫。這種泡沫可能會在市場過熱時破裂，最終導致市場崩盤。」
不過值得一提的是，他並未看空美股，只是對過快的漲幅不安。他之前預測今年年底標普 500 指數將達到 5400 點。
儘管泡沫的警告聲不斷，依然有分析師十分樂觀。美國銀行包括包勒 (Benjamin Bowler) 在內的分析師認爲，與 1990 年代末的泡沫時代相比，科技「七巨頭」的估值仍然相對溫和。如果要達到 1990 年代當時七大科技股的本益比一半，那麼今天所謂的「七巨頭」就必須分別再上漲 55%。
雖然議論不絕，BMO 財富管理投資長馬永裕 (Yung-Yu Ma) 點出問題的關鍵所在：「市場確實有些過熱，但我不會說市場正在形成泡沫。關鍵問題在於，未來公司創造的實際業績能否滿足市場的高度預期？」
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