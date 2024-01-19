成敗全看它 科技股將拯救2024年開年坎坷的美股

推動 2023 年底美股上漲的主要動力已經消退。隨著投資人越來越質疑聯準會何時降息，過去追捧的利率敏感產業、所謂軟著陸交易，在 2024 年開年就陷入困境。

那麼下一個股市催化劑會是什麼？投資人可能最終還是需要科技股。雖然最近小型股和其他可能受益於聯準會降息的熱門交易出現熱潮，但未來幾周的科技股財報仍將是推動美股走出低迷 1 月的關鍵。

Truist 聯合投資長勒納 (Keith Lerner) 表示，這是一個很簡單的數學方程式。由於科技股占標普 500 指數近 30%，在 11 個類股中占比最大；而且光是「科技七巨頭」就占標普指數市值近 30%，因此這些領域的走勢對於投資人觀察大盤仍然至關重要。

勒納表示：「我認為，鑑於大家仍然集中關注科技股財報，即使成長有所放緩，科技公司也能顯現獲利和以良好速度增加獲利的能力，這對於保持這個市場向前發展非常重要。」

台積電 (TSM-US) 成為領頭羊，這家為蘋果 (AAPL-US) 和輝達 (NVDA-US) 等公司供貨的晶片製造商，在周四 (18 日) 盤前公布超出預期的上季業績，推動該股上漲近 10%。

該公司調整後每股獲利 1.48 美元，高於華爾街預期的 1.38 美元。也許更重要的是，這家晶片製造商表示其成功來自人工智慧 (AI)。台積電表示，預計 2024 年營收將成長 20%，部分原因是 AI 需求。

該消息推動費城半導體指數上漲超過 3%，而占標普 500 指數權重幾與整個能源類股一樣大的輝達，在回吐漲幅之前飆升超過 2%。

半導體的走勢，加上美國銀行對蘋果股票的評級，使得這家 iPhone 製造商上漲超過 3%，創下 5 月以來的最佳單日漲幅。分析師莫罕 (Wamsi Mohan) 將其評級從中性調升至「買入」，並將目標價從 208 美元調升至 225 美元，理由是 AI 和新 Vision Pro 耳機是關鍵驅動因素。

蘋果和晶片股的走勢推動以科技股為主的那斯達克指數上漲超過 1.3%，而標普 500 指數上漲近 1%。

美國銀行的這項研究也是華爾街近期說法的逆轉。分析師因 iPhone 需求等問題而轉而看空蘋果。蘋果定 2 月 1 日發布財報。其他科技巨頭也將在未來兩周內發布財報，首先是 1 月 23 日的 Netflix，華爾街策略師預計這些財報將成為市場的關鍵時刻。