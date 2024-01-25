機構：隨著華為市占提升 蘋果iPhone Q4在中國出貨量年減2.1%

研究公司 IDC 周四 (25 日) 公布數據顯示，由於以華為首的本土競爭對手競爭加劇，蘋果 (AAPL-US)2023 年第四季在中國的智慧型手機出貨量，較去年同期下降了 2.1%，這降凸顯了這家美國公司在中國市場面臨的挑戰。

IDC 最新報告顯示，2023 年第四季，中國智能手機市場出貨量約 7363 萬支，年增 1.2%， 在連續 10 季年減後首次實現反彈。

但需要注意的是，雖然整體市場終於恢復到增長趨勢，但是市場表現還是明顯低於預期。2023 年全年中國智能手機市場出貨量約 2.71 億支，年減 5.0%，創近 10 年以來最低出貨量。

根據 IDC 的數據，2023 年全年，蘋果超越 Vivo，成為最大的智慧型手機銷售商，市占率為 17.3%。 這意味著蘋果首次成為中國銷售第一，但分析師預測，蘋果今年的銷售將再次面臨壓力。

這一改變由第四季可看出端倪。數據顯示，華為今年最後一季的出貨量成長 36.2%，是同期中國第四大智慧型手機供應商，市占率為 13.9%，高於去年同期的 10.3%。

IDC 表示，蘋果在中國的高端市場份額受到競爭對手產品的影響以及蘋果產品升級有限，從而降低了 iPhone 的整體吸引力。

本月早些時候，蘋果為其 iPhone 提供了罕見的折扣，在競爭壓力日益加大的情況下，零售價降低了 500 元人民幣 (約 70 美元)。

Jefferies 分析師本月稍早預測，蘋果的出貨量將在 2024 年繼續以兩位數的速度下降，而華為的市占率預計將會提升。

他們估計，2024 年華為全球智慧型手機出貨量將達到約 6400 萬支，較 2023 年預計的不到 3500 萬支大幅成長。