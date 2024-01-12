〈免疫功坊展望〉大亞、晟德再挖生技鑽石獨角獸 不排除再加碼投資

「台灣抗體之父」張子文創立的免疫功坊，背後法人股東是來自電線電纜廠大亞 (1609-TW) 與生技藥廠晟德 (4123-TW)。大亞董事長沈尚弘近年來積極投資生技業，更以未發光的「鑽石」來形容張子文，看好免疫功坊潛力不排除再增加投資金額。

張子文的創新技術平台「T-E 技術平台」在免疫功坊共有 4 項新藥研發項目、在締醫生技共有兩項新藥開發。張子文表示，台灣目前沒有世界級新藥，因此也沒有世界級公司，要達到世界級公司水準，新藥銷售額至少 10 億美元、公司市值達到百億美元。

他期許，透過旗下技術平台開發的新藥項目中，能有一項以上的新藥可以成為世界級新藥。再者，相較一般新藥需要花費約 7 億美元，免疫功坊能僅花千萬美元就能有候選藥物。

沈尚弘認為，台灣生技要走向國際不容易，張子文成立的免疫功坊不只是聚焦在新藥開發，而是具有技術平台，可以進一步延伸開發更多新藥，在產業界可說是相當難得。

大亞近年轉型布局綠能有成，沈尚弘說，雖然未來十年除了能源議題外，生技產業趨勢仍然不會變，只是政府支持的力道相對其他國家還要少，因此業界更需要加碼支持。

免疫功坊的控股母公司 T-E Pharma，除了張子文為最大股東外，法人股東最大為大亞集團與晟德，持股比重各為 7%，另外富邦創投、中經合集團、新光合成纖維董事長吳東昇、吳昕杰父子成立的建凱公司等都是股東。