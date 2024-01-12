〈免疫功坊展望〉台灣抗體之父張子文兩新藥今年進臨床 母控股公司明年啟動IPO

「台灣抗體之父」張子文創立的免疫功坊，其控股母公司 T-E Pharma 規劃 2025 年下半年展開 IPO、2026 年登錄興櫃，此外，免疫功坊開發的兩項新藥也將於今年第二季進入一期臨床試驗。

免疫功坊的專有創新技術平台「T-E 技術平台」，透過該平台開發出 4 項新藥，包括治療第二型糖尿病、肥胖症、脂肪肝等 TE-8105，治療神經內分泌腫瘤與肢端肥大症的 TE-8214，治療中風、心肌梗塞等血栓疾病的 TE-6168 以及治療第一與第二型糖尿病的 TE-8035。

此外，公司也透過該技術平台延伸開發出抗體藥物複合體 (ADC)、抗體放射性核種複合體 (ARC) 藥物，並進一步成立新公司締醫生技，締醫生技目前聚焦開發的藥物就為多發性骨隨瘤 TE-1146 以及胰臟癌 TE-1132。

免疫功坊的新藥開發產品線中，以治療第二型糖尿病、肥胖症、脂肪肝等 TE-8105，以及治療神經內分泌腫瘤與肢端肥大症的 TE-8214，此兩項新藥進展最快速，都預計今年第二季在澳洲展開一期臨床試驗。

其中，治療神經內分泌腫瘤與肢端肥大症新藥 TE-8214，張子文看好最有機會成為世界級藥物，原因在於現有藥物針劑較粗，病人有施打痛感，而旗下開發的針劑針頭較細，且較市面上兩周打一次延長至一個月打一次。

張子文說，TE-8214 為超長效奧曲肽 (Octreotide)，最初是諾華所開發，隨著專利過期後，許多公司陸續開發出緩釋劑型生物相似藥，至今中國更有 10 多個藥物正在開發中。

另外，治療第二型糖尿病、肥胖症、脂肪肝的 TE-8105，為目前丹麥藥廠諾和諾德 (Nova Nordisk) 熱銷減肥藥 GLP-1 的超長效劑型，此臨床試驗預計今年 6 月納入首位受試者後，明年 7 月就能完成收案。以 GLP-1 藥物商機來看，預估 2030 年相關藥物全球銷售額將達 1000 億美元。