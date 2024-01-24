不靠七巨頭就不行？美股漲勢不必然多點開花

在進入 2024 年前，許多策略師預測美股反彈動力將擴大到「七巨頭」之外。這些呼聲聽起來很熟悉，因為至少在過去一年一直聽到這種說法。

但這種擴大還沒有真正實現。現在主要股指徘徊在歷史高點。也許該是放棄這樣觀念的時候了，漲勢不必然需要擴大才能持續。

資訊科技和通訊服務是今年至今表現最好的兩個類股；公用事業、能源和非必需消費品等產業均出現虧損。

「七巨頭」的影響力更形擴大，即使特斯拉 (TSLA-US) 今年來已經下滑。輝達 (NVDA-US) 仍然表現出色，在去年上漲近 240% 之後，今年來又上漲了 20%。

這意味著：更重要的是大型科技股再次推動了股指新紀錄的創造。截至周一 (22 日) 收盤，「七巨頭」不計特斯拉的回報率占標普 500 指數今年至今回報率的 89%。

大型科技公司尚未公布財報，因此當其數據和預測公布時，這些股票可能會受到打擊。但根據 FactSet，預計資訊科技和通訊服務的獲利和營收都將同比成長。然而它們當然有可能無法滿足今年股市上漲所隱含的崇高期望。

但這也是去年圍繞科技公司獲利的常見說法。話雖如此，考慮到目前的定價，它們怎麼還可能繼續上漲？

但事實卻打臉了這種觀念：Meta (META-US) 飆升 194%，特斯拉股價翻了一商，亞馬遜 (MAZN-US) 暴漲 80%，微軟 (MSFT-US) 上漲 57%，Alphabet (GOOGL-US) 上漲 58%，蘋果 (AAPL-US) 上漲 48%。更別忘了上漲超過 2 倍的輝達。

對一些投資人來說，對這些數字的驚訝相當於想像力的完全失敗。這並不是說同樣的事情會繼續發生，但這確實讓人質疑這種情況不能繼續發生。