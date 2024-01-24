馬雲和蔡崇信加碼阿里巴巴持股之際 最大股東軟銀也在大幅減碼

美國證監會 (SEC) 官網周二 (23 日) 發布一份 13F 文件顯示，蔡崇信家族基金 Blue Pool 增持價值 1.5 億美元的阿里巴巴 (BABA-US) 股票。

《紐約時報》引述消息人士報導，阿里巴巴集團創辦人馬雲同期也大手筆加碼阿里股票。

核心創辦人的增持消息直接帶動股價。阿里巴巴美股當日收漲 7.85% 報 74.02 美元。周三 (24 日)，阿里巴巴港股 (9988-HK) 上漲 7.32% 報 72.6 港元，最新市值為 1.48 兆港元。

媒體報導指出，消息人士透露，馬雲與蔡崇信合計持股已超過軟銀，馬雲目前已取代軟銀成為阿里巴巴最大股東。

馬雲 1999 年創立阿里巴巴，同年，蔡崇信被挖角到阿里巴巴擔任財務長一職。蔡崇信曾在 2007 年和 2014 年先後帶隊阿里巴巴登陸港交所和紐交所，被譽為阿里的「財神爺」以及「馬雲背後的男人」。2023 年 9 月，在阿里擔任 8 年 CEO、4 年董事會主席的張勇退位，時任集團執行副主席的蔡崇信接替張勇出任新的董事會主席。

對於馬雲、蔡崇信的加碼持股，外界多認為這是有力回應了前段時間馬雲拋售阿里巴巴的傳言。他不僅一股未賣，還在不斷加碼。

兩個多月前，馬雲因在阿里分拆關鍵節點套現一事引發輿論關注。2023 年 11 月 16 日，SEC 官網的 144 文件顯示，馬雲家族信託英屬維京群 島公司 JC Properties Limited 及 JSP Investment Limited 擬於 11 月 21 日分別減碼 500 萬股阿里巴巴創辦人股份，涉及市值共 8.707 億美元。

上述消息直接引發阿里股價大幅震盪。截至 2023 年 11 月 16 日美股收盤，阿里下跌 9.14%；17 日港股開盤持續大跌，收盤時下跌 9.96%。

在馬雲家族信託減碼公告發出後 6 天的 2023 年 11 月 22 日，阿里巴巴集團合夥人、首席人資長蔣芳在阿里巴巴內網發文表示，「馬老師的辦公室為了在國內外投資農業科技和公益事業等項目需要資金，在今年稍早時與股票經紀依美國 SEC 10b5-1 規定簽了出售合同，按規定 2023 年 11 月中旬將對外公告這個有前提條件的未來減持計劃。2023 年 8 月當時定好的售出價格遠高於現在的股價，所以馬老師一股都沒有賣！」

馬雲所持的阿里股票究竟賣不賣？目前尚不得而知。2019 年 11 月，阿里巴巴重回港交所上市，招股書揭露的股東持股結構顯示，軟銀持股 25.8%，馬雲持股 6.1%，蔡崇信持股 2.0%，其他董事及高階主管合計持股 0.9%，其他公眾股東持股 65.2%。

不過，8 個月後，2020 年 7 月阿里巴巴財報公布的最新股權結構，軟銀仍是第一大股東，持股比例為 23.9%，是唯一持股比率大於 5% 的股東，馬雲持股降至 4.8%。根據公開資料，截至 2022 年 2 月，馬雲持股降至 4.5%，由於持股比例降至 5% 以下，且不是集團董事、高階主管，阿里巴巴財報不再揭露馬雲持股。

值得一提的是，除了馬雲，近年來軟銀對阿里持股比例也逐漸下滑。2023 年 4 月，美國 SEC 的監管申報文件顯示，軟銀已透過預付遠期合約出售價值約 72 億美元的阿里股票，導致軟銀在阿里的持股比率最終 降至只剩 3.8%。而在 2022 年，軟銀已以同樣的方式減持價值約 290 億美元的阿里股票。

雖然預付遠期合約不等於正式出售股票，且軟銀具有日後回購這些股票的選擇權。但阿里巴巴財報顯示，截至 2023 年 7 月 12 日，第一大股東軟銀的持股已降至 13.9%；相較之下，截至 2022 年 7 月 15 日，軟銀持股為 23.9%。這意味著，一年內軟銀對阿里的持股比率下降了 10%。