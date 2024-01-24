ASML去年營收276億歐元年增3成 今年過渡年營收估持平

EUV 設備龍頭艾司摩爾 (ASML-US) 今 (24) 日發佈去年財報與今年全年展望，去年營收達 275.59 億歐元，年增 30.16%，展望今年，儘管產業有復甦跡象，但仍保守看待全年展望，預計全年營收大致與去年持平，也為 2025 年大成長做好準備。

ASML 去年第四季營收 (net sales) 為 72.37 億歐元，季增 8.45%，毛利率 51.4%，季減 0.5 個百分點，淨利 (net income) 為 20.48 億歐元，季增 8.19%，每股淨利 4.81 歐元；另外，第四季訂單金額為 92 億歐元，其中 56 億歐元為 EUV。

ASML 去年營收 275.59 億歐元，年增 30.16%，毛利率 51.3%，年增 0.8 個百分點，淨利為 78.39 億歐元，年增 39.38%，每股稅後純益 19.91 歐元。

總裁暨執行長 Peter Wennink 表示，去年第四季營收、毛利率均略高於財測，截至去年底積壓訂單為 390 億歐元，去年底也開始向客戶交付第一台高數值孔徑 EUV 系統 (High-NA EUV)EXE:5000 的首批模組。

展望後市，ASML 認為，半導體產業持續在週期谷底盤整，儘管客戶仍不確定今年半導體市場復甦態勢，但正面訊號已經浮現，產業終端市場庫存水準也正改善，微影設備利用率開始提升，帶動去年底接單暢旺，未來需求明顯可期。

ASML 預計，今年第一季營收估落在 50-55 億歐元，季減 24-31%，毛利率約 48-49%，全年營收將與 2023 年相仿，同時也預計投入 10.7 億歐元用於研發投資，銷售及管理成本則約 3 億歐元，期望今年為關鍵年，為 2025 年預期的大幅成長做好準備。