研華檳城亞太共享服務中心落成 區域核心競爭力提升

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (24) 日宣布，為提升亞太地區服務範疇，正式於馬來西亞檳城設立亞太共享服務中心（Advantech ASEAN Shard Service Center, ASSC），並與越南石油集團 Petrolimex 旗下系統整合商 Piacom 簽訂合作意向書（Letter of Intent，LOI）展開亞太服務中心的首件服務專案。

研華亞太暨海外新興市場區域總經理張敏忠表示，於檳城設立亞太共享服務中心是研華落實「中國 + 1」策略的第一步，也希望能有效實現產業深耕與落地，以及強化區域核心競爭能耐與在地化服務等目標。

張敏忠進一步補充，此次與越南石油集團 Petrolimex 旗下系統整合商 Piacom 針對加油站產業簽訂合作意向書，共創合作軟 + 硬的完整解決方案（Solution Ready Package），即象徵研華在區域所建置的產業方案集成團隊，能有效協助產業用戶專案落地與深耕。

研華亞太共享服務中心除提供一般區域客戶維修服務、擁有兩條產品組裝，以及專案整合與技術諮詢顧問外，並將重點服務泰國、越南、印尼等東南亞國家客戶，也將協助其他亞太市場包括巴基斯坦、菲律賓等有數位轉型與 AIoT 技術需求的客戶。

研華表示，亞太共享服務中心的成立不僅象徵研華擴大亞太市場佈局，更將進一步聚焦在地人才培育、產學合作、工程集成，並加深與亞太地區共創夥伴合作解決方案。

研華也同步啟動產學共創全球拓展計劃（University Co-Creation Worldwide Expansion Plan，UCC），預計於兩年內與全球大專院合作建立 12 間 AIoT 實驗室，期望在物聯網市場蓬勃發展及人才需求熱點區域，從產學合作、在地服務，到最終實踐產業深根與落地的策略目標，形成完整人才發展生態系。

研華 UCC 全球拓展計劃包含以標準化物聯網課程模組（Course Module + open/online courses），以及提供實作教材（Training Kit）與經費支持夥伴大學建立物聯網指標實驗室的 AIoT Lab、物聯網專題競賽的 Innoworks、創新專題式實習的 Elite 100 Internships，以及與策略實驗室合作進行特定物聯網方案／技術創新研究的 Research Project 等四大產學合作計畫方案。