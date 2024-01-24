〈焦點股〉宏致大啖AI商機營運逐季升溫 股價奔漲停

連接器線廠宏致 (3605-TW) 大啖 AI 商機，不僅打切入台系、美系 AI 伺服器製造商供應鏈，也拿下國內品牌商 AI PC 電源供應器獨家訂單，今年營運可望逐季向上，利多加持下，股價今 (24) 日也直奔漲停 34.9 元。

宏致表示，去年營收因庫存修正影響而下滑，因此同步調整面對未來的策略，推動一系列關鍵技術與產品創新，加上未來 AI 潮流興起，市場對於高速傳輸的需求不斷攀升，在 AI 伺服器及 AI PC 領域，目前 PCIe Riser Cable 已經開始交貨。

高速傳輸方面，宏致 800Gbps 的 AEC 線纜也完成開發，公司看好，800Gbps AEC 具有不需進行光電轉換及傳輸速度快的優勢，取代主動式光纖纜線（AOC）單價昂貴且功耗高的缺點，將能為客戶提供更經濟與高效的解決方案。

法人預估，宏致第一季因受到過年因素，營運動能估仍較平緩，但第二季起 AI 新品逐步出貨，營運可望轉盈，下半年也將逐季向上，公司今年營收可望回到疫情前百億元的水準。

宏致也強化品質管控、智慧製造能力，品質管控將以目前使用自動光學檢測（AOI）為基礎，運用機構、成像及解決方案技術，實現對產品的精準測試，消除重測時間及人力成本，大幅提升製程、組裝良率及生產效率，未來將導入 AI 檢測模式，以高水平的品質管控提升檢測精度。

在智慧製造上將以製造執行系統（MES），實現數據中心化管理，運用數據中台掌握各機台的稼動率、良率等關鍵生產數據，將透過智慧製造柔性生產的機制，全面提升製程管控能力與靈活性。