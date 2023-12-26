首批參與碳權交易 中華電董座：著手兩大減碳策略達到淨零目標

中華電 (2412-TW) 為國內唯一參與台灣碳權交易所首批碳權採購的電信商，談到未來採購規劃，董事長郭水義表示，會先以「科技減碳」與「使用再生能源」兩大減碳策略，其餘小額碳排則會使用碳權來綜合掉，以達到淨零目標。

郭水義指出，目前碳權採購量還在計算中，不過整體碳排淨零會持續推進，集團是以科技減碳與使用再生能源的兩大策略先行，另外不能透過此策略的碳排、小額碳排就會以採購碳權方式。

科技減碳方面，包含明年上半年完成 3G 網路汰停，將語音通訊升級到 4G，將可達成每年節電約 1 億度、打造 C-RAN 機房，集中管理各基地台信號處理單元 (BBU) 降低用電量，大幅增加資源調度彈性等。

使用再生能源部分，郭水義說，董事會已經通過相關決策，近期已進行採購議價，預計還需要幾個月時間。

中華電自 2022 年提出「永續淨零，攜手同行」淨零倡議，今年再新增 26 家關鍵供應商響應，累計 61 家關鍵供應商共同承諾於 2030 年減碳 50%，並在 2050 年達到淨零排放目標。

此外，2018 年率先提出「永續供應鏈倡議」，並與《永續低碳聯盟》合作，引入了「供應商永續分級」制度，訂定符合電信業 ESG 的稽核規範，委託獨立第三方 SGS-Taiwan 進行供應商夥伴現地稽核，分級管理供應商夥伴的 ESG 績效。