〈財報〉醫療器材及製藥業務銷售成長 嬌生上季業績微幅超標

嬌生公司 (JNJ-US) 周二 (23 日) 公布的第 4 季獲利和營收略高於華爾街預期，該公司製藥和醫療器材業務銷售額大幅成長。

嬌生也提供 2024 年全年財測：預計銷售額為 878 至 886 億美元，調整後每股獲利在 10.55 至 10.75 美元間。

根據 LSEG 對分析師的調查，嬌生第 4 季業績與華爾街預期比較如下：

調整後每股獲利 2.29 美元，高於預期的 2.28 美元

營收 214.0 億美元，高於預期的 210.1 億美元

嬌生公司的財務表現被認為是整體健康領域的風向球。該公司 2023 年第 4 季總銷售額為 214 億美元，較 2022 年同季成長 7.3%。

這家製藥巨頭報告本季淨利為 41.3 億美元，合每股 1.70 美元。去年同期淨利為 32.3 億美元，合每股 1.22 美元。不包括某些項目，2023 年第 4 季調整後每股獲利為 2.29 美元。

嬌生公司 6 個 月前分拆消費者健康部門 Kenvue，為該公司近 140 年歷史上最大的重組，目前正專注於其製藥和醫療器材部門以推動成長。

嬌生醫療器材業務銷售額為 76.7 億美元，較 2022 年第 4 季成長 13.3%。根據 StreetAccount 的數據，華爾街預期營收為 75 億美元。

嬌生表示，其 12 月收購心血管醫療技術公司 Abiomed 推動全年成長。

該公司表示，成長也來自電子生理產品，這些產品評估心電系統並幫助醫生了解心律異常的原因。

用於骨科創傷或骨骼或肌肉系統嚴重損傷的傷口閉合產品和裝置以及隱形眼鏡也做出了貢獻。

同時，嬌生藥品銷售額為 137.2 億美元，年增 4.2%。不計不受歡迎的新冠疫苗，該製藥部門營收為 136.8 億美元。

嬌生公司的新冠疫苗在第 3 季已不在美國銷售；該疫苗帶進 4400 萬美元的國際收入。

根據 StreetAccount，華爾街預計被稱為「創新醫學」的業務部門銷售額為 134.4 億美元。該業務專注於開發不同疾病領域的藥物。

嬌生表示，該部門的成長來自治療多發性骨髓瘤的生物製劑 Darzalex 以及前列腺癌治療藥物 Erleada 和其他腫瘤治療藥物的銷售所推動。

嬌生用於治療克羅恩病等多種慢性和潛在致殘性疾病的重磅藥物 Stelara 也對成長做出貢獻。嬌生公司在去年底失去 Stelara 的專利保護，這為更便宜的學名藥競爭對手打開市場大門。但該公司為自己贏得了更多時間：嬌生已與安進和其他製藥商簽署了和解協議，將一些 Stelara 學名藥的上市時間延後到 2025 年。

嬌生表示，其前列腺癌藥物 Zytiga 和與艾伯維 (AbbVie) 聯合銷售的血癌藥物 Imbruvica 的銷量下降，部分抵消了製藥領域的成長。Imbruvica 和 Stelara 都將接受《通膨減少法案》規定的第一輪醫療保險藥品價格談判。

醫療保險談判

嬌生公司很快就會開始與聯邦醫療保險計劃就 Stelara 以及血液稀釋劑 Xarelto 進行價格談判。

拜登總統的《通膨減少法案》於 2022 年通過，授權醫療保險通過談判降低藥品價格，這是該計劃 6 年歷史上首次。嬌生公司在 10 月簽署一項參與價格談判的協議，即使該公司在 7 月起訴拜登政府要求停止這項進程。

這些藥品的協商價格將於 2026 年生效。