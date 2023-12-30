美法官裁定 嬌生滑石粉資訊披露爭議 股東可提集體訴訟索賠

美國紐澤西 Trenton 地區法官 Zahid Quraishi 周五 (29 日) 裁定，允許嬌生 (JNJ-US) 股東提起集體訴訟，指控該公司欺騙性地隱瞞其滑石粉產品遭致癌石棉污染的情形。

該法官允許 2013 年 2 月 22 日至 2018 年 12 月 13 日期間的嬌生股東提出證券詐欺索賠的集體訴訟，並否決嬌生主張任何集體訴訟期應至少縮短為一年的論點，因為據悉導致其股價下跌的事件均不含「新」資訊。

嬌生的滑石粉產品包括熱門產品嬰兒爽身粉，雖然嬌生強調不含石棉的滑石粉產品是安全的，但仍於全球停售含滑石粉的嬰兒爽身粉，並改用玉米澱粉作為主要成分。

嬌生全球訴訟副總裁 Erik Haas 聲明表示，公司致力真實、完整地披露資訊，也會持續努力應對質疑嬌生產品安全性或公開聲明準確性的訴訟案件。

主要原告股東的代表律師沒有立即回應置評請求。主要原告股東包括聖地牙哥縣僱員退休協會等。

與單獨訴訟相比，集體訴訟使股東可用更低的成本追回更多資金，而更長的集體訴訟期 (class period) 可望討回更高的金額。

股東表示，嬌生公司股價在 2017 年底和 2018 年下跌 6 次，此前發生的事件證實，嬌生和多位高層隱瞞其滑石粉產品中石棉的真相。這些事件包括陪審團於 2018 年 7 月向 22 名主張石棉導致她們患卵巢癌的女性授予 46.9 億美元的賠償，以及 5 個月後《路透》報導稱嬌生早在十多年前就知曉石棉的風險。

然而，嬌生主張這 6 起事件不會損害股價，因為這 6 起事件均沒有「修正」其先前披露的資訊。判決中唯一的新資訊是陪審員接受了這些女性的論點，而路透報導提到的全部 56 份內部文件早已公開。

Quraishi 法官並未被嬌生論點說服，他認為該報導的「仔細分析」和提供的「必要背景」使其不僅僅是「陳舊資訊」的重述。該報導發布後，嬌生當日股價下挫 10%。

嬌生還面臨大規模侵權訴訟，其中涉及其滑石粉產品的訴訟超過 5 萬起。許多法院已駁回該公司利用破產程序限制滑石粉訴訟風險的舉措。

本案為 Hall v. Johnson & Johnson 等案，美國紐澤西州地區法院，案號 18-01833。