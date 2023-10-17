〈財報〉醫療設備和製藥業務佳 嬌生業績超過預期 調升全年財測

嬌生公司 (JNJ-US) 周二 (17 日) 發布財報指出，由於該公司醫療設備和製藥業務部門的銷售額激增，調整後獲利和營收都超出華爾街的預期。

這是嬌生在 8 月分拆其消費者健康業務分拆公司 Kenvue 完成之後，發布的首個單季業績。

該製藥商也提出修訂後的財測：預計 2023 年銷售額為 836 至 840 億美元，而 8 月的預期為 832 至 840 億美元。嬌生公司還預計調整後每股獲利為 10.07 至 10.13 美元，高於先前預測的 10.00 至 10.10 美元。

根據 LSEG 對分析師進行的調查，嬌生財報與華爾街預期的比較如下：

●調整後每股獲利 2.66 美元，高於預期的 2.52 美元

●營收 213.5 億美元，高於預期的 210.3 億美元

嬌生公司股價今年下跌近 11%，市值約 3790 億美元。

在發布第 3 季業績之際，投資人對該公司數千起訴訟感到焦慮。這些訴訟聲稱嬌生的滑石粉產品受到致癌物質石棉污染，導致卵巢癌和多人死亡。

這些產品，包括嬌生公司的同名嬰兒爽身粉，現在都屬於 Kenvue 旗下。但嬌生將承擔在美國和加拿大產生的所有與滑石粉相關的責任。

2021 年，嬌生將其滑石粉債務轉移給一家新子公司 LTL Management，並立即申請美國破產法第 11 章破產保護。但在 7 月，一名聯邦破產法官拒絕了嬌生第二次解決破產訴訟的嘗試。

嬌生之前表示，LTL 管理層打算對該決定提出上訴。