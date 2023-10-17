〈財報前瞻〉嬌生分拆Kenvue後首份成績單 Q3財報懸念不多

嬌生 (Johnson & Johnson) (JNJ-US) 周二 (17 日) 將公布第三季財報，這將是該公司今夏分拆消費者健康部門後的第一份財報。

嬌生在完成分拆 Kenvue (KVUE-US) 後，已於 8 月下旬公布最新財務狀況和預測，故此回財報的懸念不多。

FactSet 數據顯示，華爾街分析師預估嬌生第三季每股獲利 2.52 美元、營收 210 億美元。今年頭兩季營收 424 億美元，不包括目前在 Kenvue 的業績，其中 271 億美元來自嬌生製藥部門、153 億美元來自醫療設備部門。

嬌生 8 月時預期，今年調整稀釋後每股收益將在 10 美元至 10.10 美元之間，營收將在 832 億美元至 840 億美元之間。

投資人也將關注嬌生滑石粉相關訴訟的最新消息，因為這仍是該公司重要問題。分析師也在等待有關嬌生藥品業務成長前景的最新消息，以及新型 GLP-1 肥胖藥物對公司醫療器材業務的影響評論。

嬌生預定周二公布財報。嬌生周一上漲 0.43%，收每股 157.53 美元，今年迄今下跌 10%，同期 S&P 500 指數約上漲 13%，紐約證交所 Arca 製藥指數 (DRG-US) 上漲 5.3%。

Kenvue 於 5 月上市，嬌生本持股近 90%，8 月時完成換股要約，將其持有的 Kenvue 股份分配給嬌生股東，換取超過 1.9 億股以上嬌生普通股。