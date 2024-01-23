〈台股盤前〉多頭勢力向前挺進 當家作主仍是AI概念及半導體

台北股市 22 日上漲 133.58 點，收在 17815.7 點，成交值 4127.46 億元，預期 1 月 23 日仍將在台積電 (2330-TW) 法說會對 2024 年半導體產業展望強勁帶動下，市場資金仍將聚焦回 AI 及 AI PC 相關族群，市場專家也指出，新台幣匯率也強勢走升，顯示台北股市重新爲多方掌控，台股站上所有均線之上，短線支撐在 5 日線的 17446.61 點。

就今晨的美股收盤數據來看，隨著科技股延續近期漲勢，標普 500 指數再創新高，道瓊也首次突破 3 萬 8000 點，登上歷史高點。投資人持續等待即將出爐的企業財報， 費城半導體指數盤中也觸及紀錄新高，終場收漲 0.35%，其中輝達 (NVDA-US) 收漲近 0.3%，創下歷史新高。

美股收盤，道瓊指數上漲 138.01 點，或 0.36%，收 38,001.81 點。標普 500 指數上漲 10.62 點，或 0.22%，收 4,850.43 點。那斯達克綜合指數上漲 49.32 點，或 0.32%，收 15,360.29 點。費城半導體指數上漲 10.95 點，或 0.25%，收 4,386.60 點。NYSE FANG + 指數上漲 23.98 點，或 0.27%，收 9,014.39 點。

台股 ADR 方面，台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.02%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 1.29%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 1.76%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.26%。

1 月 22 日集中市場三大法人同步買超，合計買超 320.88 億元。其中外資買超 290.69 億元。投信買超 10.74 億元，自營商買超 19.45 億元。法人也看好春節前在備貨和補庫存需求帶動下，指數下檔的支撐。國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，目前台股指數已接近前波高點，PCB 及 AI 相關概念股。同時，在學生的寒假已開始及春節假期的市場需求，可留意餐飲、旅遊及遊戲類股。

TPCA(台灣電路板協會)22 日引用工研院產科國際所估計，2023 年全球 PCB 產值為 739 億美元，衰退 15.6%。2024 年預估全球電路板產值將回升至 782 億美元，較 2023 年增長 6.3%。同時，待整體消費市場的增長動能逐步接近全球經濟表現，全球電路板產值的成長速度也將回歸 4--5% 的長期平均水準。