復甦僅曇花一現 PC銷售前景恐再惡化 AI熱情也救不了

儘管近期人工智慧個人電腦 (AI PC) 系列令人興奮 (即內載的特殊晶片可提高 app 中 AI 功能功效)，但越來越多的證據表明 PC 需求的近期前景正在惡化。

KeyBanc 資本市場公司分析師 John Vinh 周三評估台灣主要筆記型電腦製造商的最新出貨量後，將 2024 年筆記型電腦銷量的年增率預測自 3% 下調至 1%。

該分析師表示，12 月筆記型電腦出貨量為 1330 萬台，低於其預期的 1400 萬台，原因是 PC 復甦弱於預期。與桌上型電腦相比，筆記型電腦佔 PC 銷量的絕大多數。

「我們認為，12 月出貨量下降和全年前景下降不利於 PC 相關企業。」他說。

再次表明去年夏季 PC 銷售成長可能是短暫現象，因為當時成長主力來自零售商和電腦賣家重建庫存所推動，而永續性的 PC 復甦之日可能還很遙遠。

台灣原始設計製造商 (ODM) 佔全球筆記型電腦產量的 90% 以上，這些 ODM 公司為戴爾、聯想、惠普和其他電腦公司生產 PC。

筆記型電腦出貨量數據並非 PC 需求的唯一指標。去年 11 月下旬，戴爾 (DELL-US) 公布令人失望的最近一季財報，稱過去兩個月 PC 需求有所減弱。

當時，戴爾營運長 Jeff Clarke 表示，對人工智慧伺服器的需求強勁，但也承認公司先前認為傳統 PC 市場將反彈的樂觀看法已證實錯誤。