研調：2023年筆電出貨年減1成 AI創新應用將是AI PC成長力道關鍵

研調：2023年筆電出貨年減1成，AI創新應用將是AI PC成長力道關鍵。(圖：shutterstock)
研調：2023年筆電出貨年減1成，AI創新應用將是AI PC成長力道關鍵。(圖：shutterstock)

研調機構 TrendForce 表示，2023 年受到全球通膨衝擊，筆電市場持續疲弱，全年出貨量僅 1.66 億台，年減 10.8%，不過衰退幅度較 2022 年收斂。TrendForce 指出，相關創新軟體應用，才是 AI PC 能否帶動換機潮迎來成長的關鍵。 

今年上半年隨著筆電大廠庫存逐漸去化，加上通膨趨緩，以及市場預期聯準會最快將在上半年降息，使得企業融資借貸成本降低、流動資金上揚。此外，微軟 (MSFT-US) 作業系統更新，將推進企業用戶的系統安全升級，有望帶動筆電汰舊換新的需求。 

因此 TrendForce 預期，今年筆電市場的需求將逐季增溫，全球筆電市場將呈現溫和成長，預估今年筆電出貨量將達 1.72 億台，年增 3.6%。 

另外，AI PC 為 2024 CES 消費電子展的鎂光燈焦點，包括英特爾 (INTC-US)、AMD(AMD-US) 都搶先與筆電品牌廠合作，推出一系列內建 AI 加速引擎的新產品。導入神經處理單元 (NPU)，個人電腦不再單純依賴 CPU 或 GPU 展現性能，更可以藉由 AI 功能，正確計算工作負載、分擔整機運行功耗，再搭配 Windows 11 作業系統的 Copilot 快捷鍵，使用者能享有高效能且節能的體驗。 

不過 TrendForce 認為，由於 AI PC 晶片性能大幅提升，加上記憶體、電池、散熱等相關零組件規格要求提升，使得終端售價較高，因此初期 AI PC 的受眾仍以高階商務需求及內容創作者為主。 

TrendForce 進一步指出，目前 AI PC 尚未看到殺手級的應用，預期今年的滲透率仍低，成長空間有限，因此相關的軟體創新應用才是 AI PC 能否在未來兩三年帶動全球筆電出貨成長，並迎來新一波換機潮的核心關鍵。 

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