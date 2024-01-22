蘋果Vision Pro預購告捷 郭明錤：需求熱度延續浮現隱憂

蘋果 (AAPL-US)Vision Pro 上週開放預購，預定 2 月 2 日上市，對此，天風國際證券分析師郭明錤表示，Vision Pro 開放預購即完售符合先前的預測，但預購需求無法持續穩定增加，也進一步驗證先前的隱憂「需求熱度能否持續更為重要」。

郭明錤根據預購前的備貨水準及出貨時間，預估 Apple 開放 Vision Pro 預購後首週末賣出 16-18 萬部，此外，如同與先前預測一致，Vision Pro 預購即銷售一空，各機型出貨時間在開放預購後的數小時內普遍延長到 5-7 週。

郭明錤認為，雖然開放預購即售罄且出貨時間延長到數週，預購看似正向，但卻存在一個關鍵隱憂就是開放預購 48 小時後，出貨時間仍維持不變，代表核心粉絲與重度用戶在 Vision Pro 開放預購並積極下訂單後，需求可能即迅速滑落。

他補充，過去受歡迎的 iPhone 機型每次開放預購即售罄，且出貨時間在數小時內普遍延長到數週，但與 Vision Pro 不同的是，iPhone 在開放預購 24 至 48 小時後，出貨時間仍會穩定增加，亦即 iPhone 新機型在甫開放預購即完售後，訂單需求仍持續增加。

郭明錤進一步指出，媒體報導供應鏈如組裝廠商立訊預計將在農曆春節加班生產，並以此推論 Vision Pro 需求優於預期，但事實是目前 Vision Pro 生產效率仍有改善空間，故立訊自開始量產至今，就一直是處於全力加班生產的狀況，以抵銷生產效率對出貨的影響。

郭明錤表示，Vision Pro 在今年的出貨量達到 50 萬部應不難，加上 Apple 擁有 12 億以上活躍用戶，在龐大用戶基礎下只要約 0.007% 的用戶願意開放在預購後購買，就可讓 Vision Pro 開放預購後售罄。因此截至目前為止，Vision Pro 仍是一個非常利基的產品。

不過在預購銷售一空後需求卻快速下滑，故後續仍須密切觀察其他市場需求與應用更新以判斷需求變化。