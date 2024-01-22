對融資和估值質疑 梅西百貨拒絕Arkhouse所提58億美元收購要約

梅西百貨 (M-US) 周日 (21 日) 拒絕了 Arkhouse Management 及其合作夥伴 Brigade Capital Management 以 58 億美元將這家百貨商店營運商私有化的提議，理由是對交易融資和估值的擔憂。

Arkhouse 周日也證實，專注房地產的投資公司 Arkhouse Management 和全球資產管理公司 Brigade Capital Management 提交一份提案，以每股 21 美元的價格收購它們尚未持有的梅西百貨股票。

Arkhouse 發表聲明表示，投資人團體認為「如果能夠進行必要的盡職調查，那麼原始提案就有可能再加碼。」

梅西百貨拒絕這個提議，並發表聲明表示，「董事會已決定不簽訂保密協議或向 Arkhouse 和 Brigade 提供任何盡職調查資訊」；並指出該提案「缺乏令人信服的價值」。

梅西百貨還表示，Arkhouse 和 Brigade 提供的資訊「未能解決董事會對 Arkhouse 和 Brigade 為其交易提供資金能力的擔憂」。

投資銀行家和分析師上月曾表示，Arkhouse 和 Brigade 不太可能達成收購梅西百貨的交易，但卻可能會成功地讓該公司釋出更多價值。

Arkhouse 和 Brigade Capital Management 領導的投資集團，透過 Arkhouse 管理的基金持有梅西百貨的大量股份。

Arkhouse 表示，擔任收購集團財務顧問的投資銀行 Jefferies「已經提供一封高度自信的信函，支持我們為交易籌集必要資金的能力」。

梅西百貨表示，它對帶有許多非標準先決條件的未承諾融資感到擔憂。

這些投資公司的出價凸顯出梅西百貨相對於其房地產估值被大幅低估，分析師預計梅西百貨的房地產價值將在 75 至 116 億美元之間。

根據梅西百貨最新的年報，截至 1 月底，梅西百貨擁有 722 家門市中的 316 家。