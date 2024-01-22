機師恐於春節前後罷工 長榮航：遺憾 成立緊急應變小組

針對桃園市機師職業工會 (下稱機師工會) 今 (22) 日發起對長榮航 (2618-TW) 的罷工投票並取得罷工權，長榮航表示，去年至今外站津貼已調增 17%，飛行員每月薪資底薪也調整逾 20%，對此結果表達遺憾，已成立緊急應變小組應對罷工，呼籲工會優先考慮旅客權益，以理性務實的態度繼續進行勞資協商。

機師工會長榮分會本次罷工訴求為，調整飛行員結構薪資 20%、調漲外站飛行津貼至每小時 6 美元、停止聘用外籍正駕駛員。

長榮航強調，自該工會於 2022 年提出調整薪資福利調解迄今，長榮航飛行員依職級不同，底薪已調整逾 20%，飛行津貼也同步提升，每月薪資 (不含外站津貼) 合計已增加新台幣 18000-36000 元以上。

對於外站津貼，長榮航說明，除了提供組員外站住宿期間早餐，長榮航津貼計算給付時間為國內業界最長，且自 去年迄今調幅達 17%，以長榮航台北 - 洛杉磯航班為例，在洛杉磯停留的 2 天期間，其中早餐已由公司提供，另外午晚餐共 4 餐給予 283 美元 (約新台幣 8760 元) 的餐費。

而長榮航在去年有獲利的基礎下，也發放 6 個月的年終獎金，並將於結算 2023 年實際獲利後，另再發放員工酬勞。

對於外籍機師聘僱，長榮航說明，積極培育國內機師人才，並在美國設有飛行學院，持續招募飛行學員與聘用合格的飛行員，當本國籍機師人數不足時，才會聘用外籍機師；外籍機師晉升機長標準與與本國籍機師一致，是長期以來做法，目前國內各家航空公司晉用外籍機師，均援引相同法規。

而基於社會責任並遵照交通部、民航局要求，長榮航宣布成立緊急應變小組，統籌人力盤點、航班調度以及旅客輸運規劃，確保主要航線營運，一旦機師工會開始罷工，將第一時間公告受影響航班資訊，並設立專屬網頁，提供最新的航班異動和相關作業辦法。

長榮航強調，因屬自負盈虧的民營公司，需考量永續經營，無法因短期間獲利即一次性大幅調薪，但仍持續增進員工薪資福利，與員工分享公司的營運成果。