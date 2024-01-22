年節換新鈔 八家行庫2月1日起跑 100元每人限兌100張

中央銀行今 (22) 日宣布，自 2 月 1 日起開始新鈔兌換，壹佰圓券每人限兌 100 張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應，民眾可藉由央行官網、央行臉書、行動 APP 等，以 Google 地圖快速查找到最方便的指定兌鈔地點位置。

央行說明，為便利民眾春節前兌換新鈔，洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行和中華郵政公司等 8 家金融機構，選定 456 家分行 (郵局) 為今年指定兌鈔地點。

為加強服務民眾，央行特於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，於央行官網、臉書和行動 APP 上均可查詢到指定兌鈔地點位置。

而新鈔兌換日程訂於 2 月 1 日至 2 月 7 日，計 5 個營業日，在上述期間，7 家銀行共 373 家指定兌鈔分行，以及中華郵政都會區的 24 家指定兌鈔郵局，均將開設新鈔兌換專櫃，另 59 家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

央行提醒，新鈔兌換期間，壹佰圓券每人限兌 100 張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應，而因資金調度和庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額。

另外，央行也提到，鼓勵民眾以數位轉帳方式發送紅包，除了可避免人潮群聚，也可節省社會資源，並達到數位轉型之效。