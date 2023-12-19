電商巨擘Coupang擬注資5億美元 收購奢侈品電商Farfetch

根據兩家公司的聯合聲明，紐約上市電商 Coupang (CPNG-US) 計劃收購線上奢侈品時尚零售商 Farfetch (FTCH-US)，該交易將為後者提供 5 億美元的資金以維持營運。

市值為 2.267 億美元的 Farfetch 股票交易已暫停，Coupang 周一（18 日）股價下跌 5.11%，收每股 16.15 美元。

Farfetch 是一個英葡線上奢侈品時尚網路平台，銷售來自世界各地 700 多家精品店和品牌的產品，也為百貨公司以及 Harrods 和 Ferragamo 等品牌提供電商後端技術。

由於受到行業放緩的打擊，使 Farfetch 原欲透過技術投資而獲利的努力更艱辛，導致近幾周信用評級遭下調。

Coupang 在南韓、台灣、新加坡、中國和印度等市場經營食品配送、串流影視媒體和支付服務，該公司與一家投資集團達成了這項協議，該集團持有 Farfetch 6 億美元未償定期貸款 80 % 以上。

Coupang 表示，將結合其物流專業知識與 Farfetch 銷售高端品牌的經驗，在快速成長的韓國奢侈品市場擴張。

投資公司 Greenoaks 正在與 Coupang 一起進行投資。上個月《Telegraph》報導，Farfetch 創辦人兼執行長 Jose Neves 正就公司私有化事宜進行談判。摩根大通就該交易向 Farfetch 提供諮詢服務。

另一份聲明，卡地亞母公司歷峯集團 (Richemont) 表示，先前將其奢侈品電商業務 Yoox Net-a-Porter 出售給 Farfetch 的交易已經廢除，公司將另尋替代方案，持續使用自家技術提高品牌關注度以推動其電商業務。