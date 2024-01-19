雲品全台圍爐接單平均破9成 於中、南部創宴會新高價

距離農曆春節已不到 1 個月，雲品 (2748-TW) 指出，今年民眾已完全恢復在外圍爐意願，旗下飯店和館外餐飲的除夕圍爐宴訂位較往年更熱門，館內餐廳訂位數多已客滿，部份館別接訂超過 90%，並創下台中和台南圍爐市場的新高價，樂觀看今年農曆年除夕圍爐宴業績將年增 15%。

雲品說明，對於不同地區不同客群，設定多元的價格帶，小家庭 5 人桌價分別從 10800 元至 19800 元不等，而多代同堂的 10 人桌也 18800 元到 39800 元。

目前雲品除夕圍爐宴銷售已達 800 桌，自助餐席次達 1200 人，業績約成長 15%；而除了除夕圍爐當天，初二回娘家的娘家宴訂位已達 70%，大年初一也有 50% 的訂席率。

雲品進一步提到，君品 Collection 最新台南據點「亞果薈」和台中「圓觀」，首次加入銷售圍爐宴行列，開賣不到一個月幾乎銷售一空，並創下台南和台中當地的除夕圍爐宴天花板價，預計將為君品 collection 圍爐業績帶動成長 25%。

此外，雲品經營的新莊頤品加開場次與樓層，共計加開 150 桌仍供不應求，合計單場破 250 桌，翰品酒店新莊也有近百桌的成績，創歷年最佳。