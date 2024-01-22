異國餐飲加上在地海景 大成好食城結合七大餐飲品牌基隆首發

大成 (1210-TW) 基隆好食城商場即將於 2 月 1 日新春年假前搶先盛大開幕，屆時勢必成為北台灣春節出遊的熱門景點之一，這是大成集團餐飲商場服務群的商場事業處經營管理在台灣南港中國信託金融園區、另在中國大陸華北及華中地區經營包括江蘇省人民醫院之外新增的商場。

基隆好食城商場是由大成集團餐飲商場服務群經營管理，大成副總裁韓家寅表示，基隆是未來之星，相當看好北北基桃共同大生活圈的消費潛力，隨著疫情後觀光旅遊熱度高, 北台灣短天數旅遊, 基隆必定是首選, 加上將有近 300 艘航次的國際郵輪往返基隆港，基隆好食城將成為國際遊認識台灣的重點。

大成指出，基隆好食城位於基隆港東岸旅認中心叁肆行二樓,。緊鄰清朝舊名「哨船頭」也是日據時期「義重町」的港埠週邊精華地段。在樓樓空中花園還可將基隆著名地標。

大成指出，基隆好食城集合七大連鎖餐飲品牌於基隆市首發, 包括日式連鎖炸豬排一一品牌 - 勝博殿,、茶餐廳始祖 - 檀島香港餐廳、泰式料理 - 饗泰多,、川菜餐廳 - 開飯川食堂、比利時啤酒餐廳 - 布娜飛、日系火鍋餐廳 - 涮乃葉, 連續四年米其林必比登推薦的華人養生湯品一一品牌 - 雙月，還有日系連鎖藥妝品牌 - 朼幌藥粧可提供生活藥妝採購的便利，。不論是中式、日式、港式、泰式、火鍋還是餐酒館，多樣異國料理都可以在基隆好食城獲得。

大成集團於 1999 年開始經營樓軍總醫院的商店街，為全台第一個專業的醫院商場,，並在 2012 年成立好食城品牌，目前及曾經經營管理的商業項目包括醫學中心,、國際機場,、港口及辦公大樓美食廣場等。