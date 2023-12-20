全家餐飲明日上興櫃 展店搶人將調薪3-5% 年薪看20個月

疫後餐飲市場蓬勃發展，全家 (5903-TW) 旗下子公司全家餐飲 (7708-TW) 將於明 (21) 日登錄興櫃，全家餐飲董事長吳勝福表示，預計未來每年將新開 8-12 家新店點，中長期擴增品牌數達 5-8 個，為因應展店，明年將調薪 3-5%，起薪 3.6 萬元，且表現優異者年薪上看 20 個月，預計釋出 500 個以上正職職缺。

全家餐飲成立於 2010 年，是全家便利商店集團子公司，旗下共有四大品牌，分別為日式定食大戶屋、沃克牛排、韓式炸雞 bb.q CHICKEN、個人燒肉品牌 IKIGAI，截至 11 月底全台總店數 65 店，以大戶屋 43 店為最大品牌。

全家餐飲於疫情前連續 4 年營收皆達兩位數成長，疫後隨餐飲市況快速復甦，今年前 10 月營收已超過去年，全年業績有望寫新高紀錄。

吳勝福指出，全家餐飲將穩健布局上櫃計畫，以完善公司治理組織、提升品牌知名度和整體競爭力，並與第一線同仁共享經營成果，第二季已完成員工認股，共釋出 3000 張股票，認股對象至店舖第一線正社員。

為感謝全體同仁努力付出，吳勝福宣布年度考核後，明年將有 3-5% 調薪幅度，另依整體績效和個人表現，年度可領取 3-8 個月的激勵及績效獎金，亦即表現優異者年薪上看 20 個月以上，並創造出多位百萬年薪店長。

全家餐飲看好明年餐飲市場，預計再展店 8-12 家店，中長期將持續擴增品牌數達 5-8 個，因此，明年預計招募 500 名以上正職人員，包括 50 名以上儲備店長和 200 名以上儲備主管，新進同仁起薪從 34000 元調升至 36000 元起，儲備幹部任用起薪 40000 元。