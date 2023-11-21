餐飲需求熱 東方線上：消費者周末聚餐預算多出4成

隨著年末聚餐需求激增，餐飲市場活絡，東方線上消費者研究集團今 (21) 日公布「聚餐商機調查」，發現超過 60% 消費者每兩周至少有一次聚餐活動，且在周末每人平均花費較平日高出約 40%。

圖表：東方線上提供。

東方線上調查，近 50% 的消費者使用餐廳訂位平台或 APP，「比打電話更方便」是主要的原因，尤其 20 和 30 世代較重視「隨時可以訂位」。

而超過 60% 消費者每兩周至少有一次聚餐活動，其中，周末聚餐每人平均花費 581 元，較平日的 405 元高出 176 元，平均高出約 43%。

東方線上發現，消費者平日花費較保守，午餐僅有 10% 消費超過 500 元，周末聚餐則較大方，晚餐花費 500 元以上的占比超過 40%。

進一步分析各地區，南部每人平均消費金額與北部相近，甚至平日聚餐每人平均金額 416 元微幅領先北部 411 元，反映在近期大型餐飲集團開始瞄準南部展店，顯示南部的餐飲商機不可小覷。

而在挑選餐廳方面，消費者皆優先考量交通和價格，但女性較看重菜色和口味，男性則更注重餐廳類型。

在消費者取得餐廳的相關資訊中，以「Google 評論」是消費者的首選參考，占 71%，其次則是「親友推薦」，占 61%；不過，資訊的取得也有明顯世代差異，50 世代比年輕世代，更願意參考「餐廳官方網站」；而 20 世代較信賴社群推薦「FB/IG(非官方帳號)」。

東方線上消費者研究集團行銷部總監溫詩吟表示，疫情為餐飲市場帶來許多新動能，不但加速數位轉型，疫後社交互動需求再現，也讓聚餐成為重要的人際交流平台。