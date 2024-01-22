2023年12月外銷訂單雙減 全年5610億元、年減15.9%

經濟部今 (22) 日公布外銷訂單統計，受到通膨及升息效應影響，去 (2023) 年 12 月外銷訂單 438.1 億美元，月減 13.5%、年減 16%；去年全年 5610.4 億美元，年減 15.9%。經濟部預期，今年 1 月整體外銷訂單金額將呈現月減。

經濟部說明，去年 12 月外銷訂單雙減主要是受到通膨及升息效應影響，全球經濟成長放緩，終端需求疲弱，產業去化庫存尚未結束，以及上年中國大陸解封效應使得基期較高所致。

按貨品別觀察，終端電子產品需求低迷、供應鏈調整庫存，致資訊通信產品年減 25.3%、電子產品年減 12.9%；光學器材在背光模組接單減少，以及大尺寸面板及光學鏡頭接單成長交互影響下，年減 0.3%。

傳統貨品因全球經濟展望不佳，終端需求疲弱，業者對設備投資持觀望態度，加上海外同業產能開出，部分產品價格低於上年同月，致塑橡膠製品、機械、化學品及基本金屬分別年減 15.2%、10.5%、6.5% 及 1.7%。

12 月外銷訂單海外生產比 48.6%，較上年同月下降 4.4 個百分點，主因海外生產比較高之資訊通信產品提升國內生產比重，且接單減少所致。

我國去年第四季外銷訂單 1473.1 億美元，季增 1.5%、年減 6.6%；去年全年 5610.4 億美元，年減 15.9%。經濟部補充，2023 年全球經濟受通膨及升息效應影響，終端需求疲軟，產業調整庫存，加上業者對設備投資保守觀望，部分原物料價格低於上年同月，導致去年全年接單衰退。

展望未來，經濟部認為，隨著高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續拓展，加上我國半導體產業具競爭優勢，均有助於維繫外銷訂單動能，惟第 1 季為電子產業淡季，加上升息遞延效應，美中貿易紛爭、地緣政治風險等不確定因素仍存，復因紅海衝突升溫，恐干擾全球景氣復甦力道，後續發展亟需持續關注。

據外銷訂單受查廠商對 2024 年 1 月接單看法，預期接單將較 2023 年 12 月增加的廠商家數占 16.8%，持平者占 53.8%，而減少者占 29.4%，按家數計算之動向指數為 43.7；按接單金額計算之動向指數則為 46.5，預期 2024 年 1 月整體外銷訂單金額將較 2023 年 12 月份減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為 43.3、49.7 及 46.2。