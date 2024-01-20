AI題材狂燒 外資買超布局無法擋 投信看好台股續攀高峰

針對台股本週盤勢，外商投信表示，儘管台股走勢波動劇烈、尤其是受到外資動向、賣超較大的影響，但隨著重要法說釋出的佳音，給予市場一劑強心針，加上基本面持穩，在市場看好 AI 需求強勁的成長氛圍驅動下，台股可望持續創高，建議投資人把握機會，拉回即是買點 。

19 日台股在重要法說釋出佳音加持、美股率先大漲表態激勵下，開盤即跳空大漲逾 300 點，盤中 AI 主題表現強勁，挹注大盤攀高動能並且支撐指數在相對高檔，帶動其他類股，終場大漲 453.73 點，收在 17681.52 點；成交量放大到 4340.7 億元。

根據證交所統計，在 19 日外資大幅買超金額逾 800 億元後，今年以來，外資累積賣超金額從 1655.88 億元、收斂至 754.19 億元；近一周累積賣超也從 1411.75 億元、縮小至賣超 610.06 億元；包括：半導體、AI 伺服器和 AI 筆電相關都強勢表態。

安聯投信台股團隊表示，台股即使是面臨前些日子的較大幅回檔、但這波修正的主要在非電族群，電子股整體表現仍相對有撐；基本上，今年是成長的格局，大方向還是會在基本面和動能回溫下，逐步向上，半導體、AI 等科技類仍是主流、相對看好。

針對 2024 年的選股建議，安聯投信台股團隊建議，包括電子、IP/ASIC、AI、雲端伺服器、車用電子、半導體族群等因有成長利基支撐，仍是今年布局重點；綠電類股，則受惠電網升級政策也有成長利基。

施羅德台灣樂活中小經理人葉獻文也提出正面看法，他認為可從三個面向觀察：AI 題材熱度不減，國際大廠競相加入，中長線看好；地緣政治影響，台灣與各國貿易量有挪移增減情況；從歷史經驗來看，選後股民投資意願回流，外資也一面倒支撐台股，資金面厚實；加上台股佳音頻傳，可預見指數朝正向發展，高點可期。

近期科技業的大事就是美國 CES 大展於上星期 9 日登場，CES 大展向為新品概念性的領先指標，今年 AI 的創新應用或概念示範成為展覽中焦點，葉獻文分析，若說 2023 年為 AI 萌芽期，台股去年漲幅超過 20%，歸功於輝達 (nVidia) 中下游供應鏈所成就，2024 年則可稱為 AI 變型期；除輝達，超微 (AMD) 與英代爾 (Intel) 也急起直追，提供媲美輝達的服務或解決方案；另外，北美三大雲端業者亞馬遜、谷歌及微軟，也積極投入研發自建供應鏈，科技大咖越多，帶動未來 2-3 年的 AI 需求逐年翻倍成長，更帶動各大企業及其供應鏈競相加入。

葉獻文指出，美國這次 CES 展覽中，可以看到「AI 下凡」，AI 與生活越來越貼近。台灣這次前往 CES 參展的企業，以硬體運用較多，展現台灣在硬體方面的生態系優勢，例如微軟 Microsoft Copilot 鍵的出現，蘋果 Vision Pro 有真人模擬對話或導航等，都是本土供應鏈未來可一展所長之處。

最後，從歷史經驗來看，選前觀望氣氛濃厚，選後撥雲見日，投資意願回籠，可以說是台灣投資人多年來特殊的選舉制約表現；由於這兩三年台股表現出色，貢獻極佳的超額報酬，連國際法人都在關注股市後續，選前被壓抑的行情預料可獲得釋放，接下來進入美股財報周，業績行情可期，台股可望繼續甜滋滋，指數攀高續航，建議投資人持續布局台股基金。