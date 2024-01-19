AI浪潮來襲，AI手機有多夯？哪些亮點？非注意不可

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳在 2023 年 3 月公開宣布：「AI 的 iPhone 時刻已經來臨！」當時，只是一場預告，然而那個未來已經來了！究竟什麼叫做「AI 的 iPhone 時刻」呢？

大華投顧阮蕙慈分析師表示，2007 年 1 月 9 日，由已故賈伯斯主持的 iPhone 發表大會， 宣告了第一代 iPhone 問世。極簡的外型、3.5 吋（當時算是超大螢幕）、HOME 鍵、多點觸控、雙擊縮放等等，堪稱劃時代的技術整合，引發了全球手機產業革新大浪潮。

在那之前，手機市場為鍵盤手機當道。原本智慧型手機平台是三分天下：Nokia 主導的 Symbian 系統、Windows Mobile 及 BlackBerry 的全鍵盤黑莓手機。在 iPhone 問世之後，不僅整個產業供應鏈的生態系重新洗牌，智慧型手機進入跳躍式的高速成長，而消費者體驗也進入過去前所未有的新世界。

現在，則是 AI 智慧型手機帶來全新消費者體驗的轉捩點！幾家發展較領先的中國 AI 手機業者率先賣到缺貨，為全球 AI 手機的這一股浪潮揭開了序幕。

阮蕙慈分析師指出，VIVO 在 2023 年 11 月推出 X100，號稱全球第一台跑得動百億參數的 AI 手機，預購的銷售量比起前一代 X90，不是倍增，而是暴增 740%！在同一月份推出的小米 AI 手機，短短 4 小時的銷售量，就打破了天貓、京東、快手、抖音等四大電商平台，近一年中國國產手機上市首日銷售紀錄。

或許有些人認為，手機廠發展 AI 應用已經多年，例如相機的場景識別、人臉辨識、語音助理等，AI 手機並不算革命性產品？阮蕙慈分析師表示：「關鍵在於使用生成式 AI 技術來創建內容，產生完全不同的使用者體驗。」

例如：內建小米 AI 模型的「小米澎湃 OS」取代運行多年的 Miui 系統，可以將幾十頁的文件素材自動生成總結、簡報檔；AI 寫真可以學習個人相簿內的照片特徵，打造專屬分身，生成在雪山、巴黎鐵塔等背景的新照片。

阮蕙慈強調，這些生成式 AI 若要在手機上運作，整個手機的相關供應鏈都必須跳躍式革新，這也是為何黃仁勳說「AI 的 iPhone 時刻已經來臨」，AI 將對終端裝置帶來顛覆性大商機。

AI 手機！手機新浪朝政開始 十分鐘一次看懂

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

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