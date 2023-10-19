〈財報〉上季獲利下滑 Fifth Third預測本季利息收入持續疲弱

Fifth Third Bancorp (FITB-US) 周四 (19 日) 表示，在第 3 季獲利下降 1.3% 後，預計本季淨利息收入 (NII) 將再次下降。

在長期利率偏高的環境中，貸款人的融資成本已成為人們關注的焦點，在這種環境中，貨幣市場基金等資產為客戶帶來的回報高於銀行，而銀行現在正在提高利率以留住客戶。

該行本季淨利差從去年同期的 3.22% 縮減至 2.98%。

總部位於俄亥俄州辛辛那提的 Fifth Third 預計第 4 季淨利息收入大約下降 1% 至 2%。

Fifth Third 第 3 季 NII 年減 4% 至 14.4 億美元。

但其中有個亮點：非利息收入的成長幫助 Fifth Third 每股獲利 92 美分，其中不包括截至 9 月 30 日當季的一次性成本。根據 LSEG 數據，這超出分析師預期的每股 82 美分。

該行股價在周四盤前交易上漲 1.6%。

CEO 史賓塞 (Tim Spence) 表示：「與去年同期相比，我們在保持支出紀律的同時實現了強勁的費用成長。」

同時，繼 3 月發生銀行業信任危機後，銀行存款近幾個月也趨於穩定，客戶將資金從小銀行轉移到規模較大的「大而不能倒」的競爭對手。

Fifth Third 第 3 季平均存款較去年同期成長 4%，達到 1656.4 億美元。