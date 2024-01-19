外資「積」情大爆發 買超801億元創史上第二大 瘋狂敲進台積電702億元

台股今 (19) 日由台積電「積」情演出，帶動指數大漲 453.52 點，以 17681.52 點作收，三大法人同站買方，合計買超台股 847.9 億元。外資買超 801 億元，創下史上第二大買超金額，其中加碼台積電 11.2 萬張 ，以今天成交均價 627 元計算，金額高達 702 億元。

其中外資認錯回補 801.69 億元，為台股歷史上外資買超金額第二名，僅次於 2005 年 12 月 28 日的 1252 億元，並擠下原本排名第二的去年 1 月 30 日買超 722.55 億元。

觀察今天三大法人籌碼動向，外資買超 801.69 億元，投信買超 40.09 億元，自營商則買超 6.12 億元，合計買超 847.9 億元。

除了台積電位居外資買超個股的榜首，獲買超 11.2 萬張外，今日漲停的緯創、大漲逾 8% 的廣達也都受外資青睞，買超緯創 6.4 萬張，廣達 2.9 萬張，分別位居第二與第三名。外資也買超英業達 1.3 萬張，欣興 1 萬張，技嘉 8013 張，華泰 4890 張，神達 4371 張。

外資賣超方面，長榮航遭調節 2.7 萬張，成外資賣超第一名，華航遭賣超 1.2 萬張。另外，賣超友達 1 萬張，宏碁 9466 張，開發金 9152 張，中鋼 9084 張，台泥、第一金、台新金以及啟碁都進到外資賣超前 10 名。

投信則最青睞緯創與群創，買超 1.5 萬張，加碼群創 1.2 萬張。另外，買超廣達 3949 張，聯電 3142 張，中信金 2004 張，台積電 1085 張，技嘉、宏碁、仁寶、力成與佳世達也都進到投信買超前 10 名。

至於投信賣超方面，賣超啟碁 2233 張，中鴻 2190 張，國泰金 1803 張，陽明 1710 張，裕民 1400 張，而力智、義隆、光罩、建準與微星也遭投信調節。