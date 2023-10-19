波音拿錢相挺 Spirit化解燃眉之急股價飆漲23%

航空結構供應商 Spirit AeroSystems (SPR-US) 周三 (18 日) 宣布與波音公司 (BA-US) 達成協議，將立即獲得波音資金挹注，並調整 737 和 787 的生產價格，資激勵股價飆漲 23 %。

2005 年自波音分拆出來的 Spirit AeroSystems 專為商用和軍用飛機設計和製造航空結構，尤其是機身，是最大的飛機結構獨立供應商。過去幾季一直面臨現金流問題，以及為波音 737 窄體飛機製造的機身品質問題。

根據周三宣布的協議，Spirit 可自近期交付的 787 夢幻飛機的前機身和其他零件獲得更高的價格，但 2026 年到 2033 年間 737 的零件單價將降低。

因此，Spirit 預估 2023 年至 2025 年間將實現 4.55 億美元的額外營收，但 2026 年至 2033 年的營收預料減少 2.65 億美元。

波音已同意將 1.8 億美元融資的還款期從 2025 年延長至 2027 年，也將在未來 10 天內額外提供 1 億美元，以利打造未來提升 787 和 737 生產率所需的工具。

Spirit 前執行長 Tom Gentile 上個月曾憂心表示，由於通膨壓力導致今年上半年損失 2.15 億美元，公司與波音和空巴的合約無法持續下去。雙方新協議解決了此一擔憂。

至於空巴是否與 Spirit 進行類似合約討論，空巴拒絕置評。

透過新協議向 Spirit 挹注資金之際，波音也植入一條「控制條款」，倘若 Spirit 要被收購，必須取得波音的意見。

Vertical Research Partners 分析師 Robert Stallard 表示，這「似乎表明，Spirit 在做出重大策略時，波音對其擁有某種偽管理層的控制權，尤其是在控制權變動方面。」

他認為，整體而言，該協議應可穩定 Spirit ，並為其未來與空巴協議鋪路。

波音表示，該協議可強化波音生產系統的營運穩定性，有利公司兌現對客戶的承諾。Spirit 執行長 Patrick Shanahan 則聲明，兩家公司將繼續專注於「進一步提高供應鏈績效和彈性」。

LSEG 數據顯示，與 737 機身相關的品質問題仍令 Spirit 承壓，估計第三季營收落在 14.3 億美元至 14.5 億美元之間，低於分析師 15.3 億美元的平均預期。

Spirit 周三大漲 23.09%，收每股 21.16 美元，但今年迄今仍跌逾 28%；波音則大致持平在每股 185.69 美元。