Wayfair將資遣13%員工 影響1650人

數位家居用品零售商 Wayfair (W-US) 周五 (19 日) 宣布，由於希望精簡結構、削減管理層級並降低成本，該公司將在全球裁員 13%。

該公司表示，計劃裁員約 1650 名員工，其中包括公司團隊的 19%，主要是管理和領導職位的人員。

此次重組是 Wayfair 自 2022 年夏季以來實施的第三次重組，預計將為公司節省約 2.8 億美元。

Wayfair 執行長兼聯合創始人沙赫 (Niraj Shah) 發表聲明表示：「今天宣布的變更反映了我們對資源分配核心原則的回歸。」「即使持續的疲軟讓收入成長面臨挑戰，但我們仍然對持續上升的市占率感到鼓舞。」

孩之寶 (Hasbro)(HAS-US)、Etsy (ETSY-US) 和梅西百貨 (Macy’s)(M-US) 等零售商近日陸續宣布裁員，原因是應對需求放緩和經濟不確定性。在 12 月中旬假期購物季最高峰時，孩之寶和 Etsy 分別宣布裁員 1100 人和 225 名員工。梅西百貨周四 (18 日) 表示計劃裁員 2300 多名員工，占員工總數的 3.5%，還計劃關閉 4 家店面。

Wayfair 表示，此次裁員與第 4 季業績無關，而是為了讓公司恢復核心結構而採取的主動措施。

疫情期間，由於困在家中的消費者利用紓困資金和儲蓄來揮霍購買家具和裝飾品等家居用品，Wayfair 的業務呈爆炸式增長，導致 Wayfair 大幅增加員工人數。

然而，隨著疫情的影響開始減弱，家居用品產業的整體需求開始出現回落。因此 Wayfair 需要進行裁員，以確保其人員配置與其業務量相稱。