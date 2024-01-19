OKX於2024年升級與麥拉倫一級方程式車隊的合作 品牌標誌將在20場賽事亮相於新賽車側艙塗裝

香港，2024 年 1 月 18 日 ——全球領先的 Web3 科技公司兼麥拉倫賽車官方主要合作伙伴 OKX 今天宣布，擴大與車隊的合作伙伴關係。除了現有的品牌展示以外，OKX 標誌也將出現在麥拉倫 F1 賽車的側艙塗裝上，並共同與 2024 年 F1 賽季的 20 場大賽中亮相。

麥拉倫於 1 月 16 日發布了最新 2024 年的賽車設計。當中印有 OKX 品牌的側艙塗裝設計靈感，來自於由 OKX 與 McLaren 攜手設計並在 2023 年 9 月揭曉的「隱形模式」塗裝而來。

OKX 首席營銷官 Haider Rafique 表示：「我們非常興奮能夠成為麥拉倫 F1 車隊新一季 “Whatever It Takes” 活動的一部分。我們熱愛麥拉倫為 2024 賽季帶來的精神，同時也很高興看到我們在新加坡共同設計的塗裝元素已經融入今年的設計中。 2024 年將會對於麥拉倫和我們的合作關係來說是一個極為特別的一年。」

麥拉倫賽車 CEO Zak Brown 表示：「上個賽季我們為車迷帶來了一些精彩的活動，現在我們與 OKX 的合作更上一層樓。我期待在這成功的基礎上擴大雙方的合作關係，讓具備創新及前瞻性的 OKX 品牌，在步伐急速的 F1 世界內保持最前及正中地位。」

OKX 和麥拉倫一級方程式車隊擴大合作，是連接 Web3、區塊鏈和精英賽車運動領域的重要一步，讓車迷和 Web3 愛好者更靠近科技、創新和速度的交匯點。

如需更多資訊，請聯絡：Media@okx.com

關於 OKX

OKX 是一家旨在構建 Web3 未來的領先科技公司。OKX 開發出速度與可靠性兼備的虛擬資產應用程式，深受全球逾五千萬投資者及專業交易員的青睞。

OKX 行業領先的自我託管解決方案包括 OKX Web3 錢包服務，可讓用戶增加對自己的虛擬資產進行託管，同時盡情探索 DEX、NFT 市場、DeFi、GameFi 及成千上萬個 dApp。

OKX 與世界一級品牌及運動員緊密合作，當中包括英格蘭超級足球聯賽冠軍曼徹斯特城足球俱樂部（Manchester City F.C.）、麥拉倫一級方程式車隊（McLaren F1 Team）、翠貝卡電影節（Tribeca Festival）、高爾夫球員 Ian Poulter、奧運會單板滑雪選手 Scotty James 以及 F1 車手 Daniel Ricciardo。

OKX 致力於提高透明度和安全性，並每月發布其儲備金證明報告。如欲了解更多有關 OKX 的資訊，請下載我們的應用程式或瀏覽：okx.com

關於麥拉倫賽車

麥拉倫車隊於 60 年前 1963 年由賽車手 Bruce McLaren 創立。該車隊於 1966 年首次參加一級方程式比賽。此後，麥拉倫贏得過 20 場一級方程式世界冠軍、183 場一級方程式大獎賽、3 次印第安納波利斯 500 大賽，及其首次嘗試的利曼 24 小時耐力賽。

麥拉倫賽車共參加五個系列賽。車隊將於 2023 年與麥拉倫 F1 車手 Lando Norris 及 Oscar Piastri 參加 FIA 一級方程式世界錦標賽、與 Arrow McLaren 車手 Pato O’Ward、Alexander Rossi 和 David Malukas 參加 NTT INDYCAR 系列賽、與 NEOM 麥拉倫 Formula E 車隊車手 Jake Hughes 和 Sam Bird 參加 ABB FIA 電動方程式世界錦標賽，以及與 NEOM 麥拉倫 Extreme E 車隊參加 Extreme E 錦標賽。團隊還以 McLaren Shadow 的身份參加 F1 電子競技職業錦標賽，並贏得了 2022 年車隊錦標賽和車手錦標賽冠軍。

麥拉倫是這項運動可持續發展的倡導者，也是聯合國體育氣候行動承諾的簽署者，致力在 2040 年或之前實現淨零排放，並在賽車運動行業培育多元化和包容性的文化。

麥拉倫賽車官方網站

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