貝萊德CEO：比特幣是數位黃金 看到以太幣ETF的價值

在貝萊德 (BlackRock)(BLK-US) 推出比特幣現貨 ETF 後不久，這家資產管理公司的執行長 Larry Fink 已經開始以太幣 ETF 產品的行銷活動，並強調以太幣在實用上的價值。

然而，這類產品的批准仍可能會面臨巨大的監管障礙。

Fink 上周受訪時表示，「我看到了以太幣 ETF 的價值。正如我所說，這些只是通往代幣化的墊腳石。」

Fink 強調，比特幣 ETF 是貨幣價值縮水的替代品。 Fink 表示，「如果你害怕你的政府，或擔心你的政府讓貨幣貶值，那麼你可以把它看作是一個巨大的潛在的長期價值儲存工具。」

他補充說：「這就像數位黃金。 由於 ETF 是比特幣價格增長的分類帳本，而且是跨境的，這些現貨比特幣 ETF 是有價值的投資。這與數月來為推動美國證券交易委員會批准這些產品而進行的炒作和努力不謀而合。」

Fink 解釋，現貨比特幣 ETF 將進一步使比特幣成為一種合法化資產。 比特幣 ETF 的出現是將這個資產類別合法化的用例。他認為，比特幣現貨 ETF 的批准已經為其他潛在的現貨加密貨幣交易所交易基金的炒作鋪平了道路。

貝萊德以外的其他金融機構，如 Ark 和 Fidelity，也已順利推出比特幣現貨 ETF 產品，並且向 SEC 申請現貨以太幣 ETF。VanEck 是第一個可能批准其以太幣現貨 ETF 產品的人，SEC 做出決定的最終期限定為 5 月 23 日。

雖然以太坊經常與比特幣並列為兩大藍籌加密貨幣項目，但有人擔心現貨以太幣 ETF 的批准可能是一個更複雜的提議。這種金融產品的大部分不確定性，與以太幣的潛在分類有關，以太幣是以太坊系統的基礎加密資產，並被視為證券。

彭博 ETF 分析師 Eric Balchunas 預計，以太幣 ETF 現貨 5 月獲得批准的可能性為 70%。