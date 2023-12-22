〈碳權交易〉玉山金首筆購入5000噸碳權 用於零碳信用卡、ATM

台灣碳權交易所今 (22) 日完成首批碳權交易，玉山金 (2884-TW) 為第二屆永續金融先行者聯盟輪值主席，主動參與購入首批 5000 噸碳權，用於自身金融產品及服務碳中和，以實際作為響應政府 2050 淨零轉型目標。

玉山金總經理陳茂欽表示，樂見台灣碳權交易進入下一個新的里程碑，市場機制是邁向淨零非常重要的環節。面對氣候變遷所帶來的巨大挑戰，玉山也將持續努力，透過資金引導加速產業淨零轉型並發揮金融影響力，將轉型的挑戰化為機會，攜手志同道合的顧客與合作夥伴，共同打造美好的淨零家園。

玉山金表示，已宣示 2050 年完成淨零，透過長期推動在業務發展過程中結合淨零、減碳思維與行動，首批購入的 5000 噸碳權，將使用在自有大樓及零碳信用卡、零碳 ATM 等金融商品服務的碳抵換，打造零碳金融圈。

在營運環境減碳上，自 2017 年起國內外所有營業據點已導入 ISO14064 溫室氣體盤查，針對重點排碳標的加強管理，導入綠建築理念，選用低汙染綠建材、低耗能電器用品及省水標章認證產品，更結合再生能源發展，逐步於行舍屋頂建置太陽能發電設備並導入綠色電力，降低建築耗能、提升能源使用效率並同時降低碳排放。

至於信用卡面向，玉山金表示，自 2019 年起即針對每年新發行的信用卡進行碳中和，預計於 2025 年可將玉山市面流通信用卡全數轉換為零碳信用卡。

此外，玉山已於 2023 年取得 ATM 交易碳足跡認證，盤查從原料、服務到廢棄等產品生命週期碳排放，並已完成碳抵換，讓顧客在玉山 ATM 的每筆交易都是碳中和的綠色交易。

碳權交易所於今年 8 月 7 日正式揭牌，玉山金表示，建立公平國際碳權交易在國際上是一重要議題，在國內透過氣候變遷因應法的實施，並賦予碳權交易所為唯一官方指定碳權交易平台。

由碳交所協助過濾碳權來源、確定案場、碳權品質並且提供透明安全交易機制，讓需要碳權的企業能有一公平公正公開管道進行購買及抵銷，加速淨零轉型，也是台灣結合公私部門關鍵資源，共同推動淨零轉型的具體實踐。