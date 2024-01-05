玉山金2023年大賺217億元創歷年新高 EPS達1.41元

金控業將陸續公布 2023 年 12 月自結獲利，玉山金 (2884-TW) 今 (5) 日打頭陣揭曉成果，單月稅後純益 14.7 億元，每股稅後純益 (EPS)0.1 元；累計全年稅後純益 217.6 億元，創歷年新高，年增 38%，EPS 為 1.41 元。

觀察玉山金主要子公司表現，玉山銀行去年 12 月稅後純益 12.64 億元，每股純益 0.11 元；累計全年稅後純益 196 億元，年增 32.3%，每股純益 1.72 元。

玉山銀行穩健發展放款業務，截至 2023 年 12 月底，合併存款餘額達 3 兆 260 億元；合併放款總數為 2 兆 892 億元。

玉山證券去年 12 月稅後純益 1.13 億元，每股純益 0.28 元，全年累計稅後純益 12.9 億元，年增 28.4%，每股純益 3.22 元。

玉山創投去年 12 月稅後純益 0.57 億元，每股純益 0.13 元，全年繳出亮眼成績，累計稅後純益 12.1 億元，年增 1374.1%，每股純益 2.69 元。

金管會號召成立的永續金融先行者聯盟，由玉山金擔任第二屆輪值主席，總經理陳茂欽宣示，承諾在「綠色採購」、「資訊揭露」、「投融資與議合」、「協助與推廣」及「國際接軌」五大議題採取更積極作為。玉山金主動參與台灣碳權交易所首批國際碳權交易，大手筆購入 5000 噸，將用於自身金融產品及服務碳中和，以實際作為響應政府 2050 淨零轉型目標。