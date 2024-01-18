〈三星新機登台〉Google Cloud攜手三星 Galaxy S24系列導入生成式AI

三星與 Google Cloud 今 (18) 日宣布，未來三星智慧型手機將導入 Google Cloud 的生成式 AI，指出是一項長期的合作計畫。 最新發表的 Galaxy S24 系列手機，則為雙方合作揭開序幕，三星成為首家在智慧型手機導入 Gemini 及 Imagen 2 的 Google Cloud 合作夥伴。

Google Cloud 指出，三星是首家在消費者裝置部署 Vertex AI 平台上的 Gemini Pro 的廠商。Gemini 為 Google 打造的多模態模型，有能力類化 (generalization)，且可以順利理解內容，歸納並利用文字、程式碼、圖片和影片等不同類型的資訊，提供 Google Cloud 客戶所需的服務。

從三星原生應用程式開始，使用者可以運用 Notes、Voice Recorder 以及 Keyboard 的摘要功能。而 Vertex AI 的 Gemini Pro 則為三星提供重要的 Google Cloud 功能，包括資安防護、 安全性、隱私權和資料法規遵循等。

Imagen 2 展現 Google DeepMind 擁有迄今最先進的文字轉圖片擴散技術，Galaxy S24 系列使用者可以享有 Imagen 2 帶來的優勢。透過 Vertex AI 的 Imagen 2，三星可以為使用者提供安全又直覺的照片編輯功能。

Google 表示，在此次的合作計畫中，三星是最早測試 Gemini Ultra 的客戶之一。 S24 系列也將使用 Gemini Nano，除了是裝置端的大型語言模型，同時也是 Gemini 執行裝置端任務最有效率的模型，作為 Android 14 作業系統的一部分。

Google Cloud 執行長 Thomas Kurian 指出，從此次與三星的合作看到無限商機，生成式 AI 創造意義深遠的行動體驗，提供更優質的溝通工具。此外，透過 Gemini，三星開發人員可以善用 Google Cloud 世界級的基礎架構、尖端效能與靈活性 ，在三星智慧型手機上提供安全、可靠且吸引人的生成式 AI 應用程式。